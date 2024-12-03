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Новости Hardware Алексей Сычёв
После ухода Гелсингера Intel окажется ближе к распродаже своих активов
Он настаивал на сохранении целостности, но теперь не может влиять на ситуацию.

Агентство Bloomberg продолжает обсуждать горячую для полупроводниковой отрасли тему недавнего ухода Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) с поста генерального директора Intel. Считается, что ему предшествовали конфликт с советом директоров и недовольство инвесторов затяжным и затратным характером реструктуризации бизнеса.

Источник изображения: Intel

Некоторые из опрошенных Bloomberg аналитиков считают, что после ухода Гелсингера руководство Intel будет благосклоннее относиться к идее продажи тех активов, за которые он держался. Прежде всего, Гелсингер настаивал на единстве производственного направления и прочих видов деятельности компании. Хотя без Гелсингера продать контрактный бизнес Intel будет формально проще, на практике подготовка такой сделки может столкнуться с серьёзными трудностями.

Во-первых, нужно найти достаточно обеспеченного покупателя, который имеет опыт управления бизнесом по производству чипов. Во-вторых, эта кандидатура должна устроить власти США, ведь они делают серьёзные ставки на способность Intel выпускать современные чипы на территории страны, и уже предоставили компании многомиллиардные субсидии.

Интерес к процессорному бизнесу Intel со стороны Broadcom и Qualcomm тоже может быть ограничен различными соображениями. Последняя из компаний вполне комфортно чувствует себя в сегменте Arm-совместимых процессоров. Broadcom же при Трампе во время его первого президентского срока натолкнулась на отказ в согласовании сделки по поглощению Qualcomm, и вряд ли решится повторить этот опыт в случае с Intel. Новое руководство корпорации также может рассмотреть идею продажи активов Mobileye и Altera, которые являются дочерними структурами Intel в их нынешнем виде, но первая при этом вышла на IPO, а вторую к этому только готовят.

#intel #сделка #реструктуризация #патрик гелсингер
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