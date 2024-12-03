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Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML не опасается снижения выручки в 2025 году из-за антикитайских санкций
В Китае выручка снизится, но вырастет на других направлениях.

Расширение санкций США против полупроводниковой отрасли Китая, как сообщает Reuters, не вынудило крупнейшего в мире поставщика литографических сканеров пересмотреть свой прогноз по выручке на 2025 год. Компания ASML по-прежнему считает, что по итогам следующего года сможет выручить от 30 до 35 млрд евро. Впрочем, доля её выручки от поставок оборудования китайским клиентам сократится с нынешних 50 до 20 %, но об этом она уже предупреждала ранее, и не считает нужным пересматривать прогноз в этой части сейчас.

Источник изображения: ASML

Правительство Нидерландов шаги США по усилению санкций против Китая сопроводило комментарием о разделении озабоченности американских партнёров вопросами национальной безопасности и недопустимости бесконтрольной поставки передового оборудования для производства чипов в КНР, но подчеркнуло, что каждая страна имеет право самостоятельно оценивать сопутствующие риски и принимать соответствующие меры, исходя из этих оценок.

Отсутствие влияния новых санкций США на свой прогноз по выручке на 2025 год руководство ASML объясняет наличием тенденции к росту спроса на своё оборудование на мировом рынке в целом. В Китай она будет поставлять меньше оборудования, но наверстает упущенное на других географических направлениях. Представители ASML признали, что новые санкции США ограничат компанию в возможности снабжать отдельные китайские предприятия клиентов оборудованием для DUV-литографии. Кроме того, ограничения затронут программное обеспечение, используемое в работе с литографическим оборудованием.

#китай #санкции #asml #нидерланды
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