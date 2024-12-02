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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Джефф Безос и Samsung инвестируют $700 млн в конкурента Nvidia на рынке ИИ, который поддерживает открытый стандарт RISC-V
Слышали что-нибудь о Tenstorrent?

Стартап Tenstorrent, разрабатывающий чипы для искусственного интеллекта, привлёк $700 млн инвестиций, в том числе от основателя Amazon Джеффа Безоса и Samsung. Этот раунд финансирования, возглавляемый южнокорейскими AFW Partners и Samsung Securities, оценивает Tenstorrent в $2,6 млрд и делает компанию серьёзным конкурентом Nvidia на рынке ИИ-чипов. Среди других инвесторов — LG Electronics, Fidelity и Hyundai Motor Group.

Tenstorrent планирует использовать полученные средства для расширения команды инженеров, укрепления цепочки поставок и создания серверов для обучения ИИ, демонстрирующих возможности их технологии. Компания стремится разрабатывать более экономичные и энергоэффективные чипы, используя технологии с открытым исходным кодом и избегая дорогостоящей высокоскоростной памяти HBM, которую предпочитает Nvidia.

«Нельзя победить Nvidia, используя HBM, потому что Nvidia покупает большую часть HBM и имеет ценовое преимущество», — заявил генеральный директор Tenstorrent Джим Келлер.

В отличие от закрытой экосистемы Nvidia, Tenstorrent делает ставку на совместимость с другими технологиями. Компания поддерживает открытый стандарт RISC-V, который, по мнению Келлера, привлекает инженеров и способствует инновациям.

Tenstorrent планирует выпускать новый ИИ-процессор каждые два года. Первые чипы были изготовлены GlobalFoundries, а будущие — TSMC и Samsung. Компания также изучает возможность создания 2-нанометровых чипов, ориентируясь на производственные планы TSMC, Samsung и японской Rapidus Corp., которая планирует выпуск 2-нм чипов к 2027 году.

Несмотря на поддержку крупных инвесторов и инновационный подход, Tenstorrent предстоит доказать свою конкурентоспособность на рынке, где доминирует Nvidia.

#чипы #искуственный интеллект #tenstorrent
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Апшеронский скакел
19:48
Карта в танках даëт 150-180 фпс на pci-e 4, с pci-e 3 там всë печально, меньше сотки даëт, думаю для старых игр сойдëт
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19:48
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Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:47
у меня то все норма.плакать надо тебе .ты с качеством как выше играешь.это просто абзац.я парням показывал -все ржали в голос.многие сказали что это даже не нулевые это привет 320 на 200 из 80-х.Потеш...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Backardi
19:45
Ну не плакай, просто продай 6600 какому то школьнику, и купи норм видюху
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:42
Гомно твое dlss.Божественное качество длсс от конча 3050.все кто видел оценили.и не придумывай что увеличено -неа.эт ты фекометишь постоянно.ты настолько слепое чмо пробитое хуангом (там прям в череп...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
REY_B_
19:41
Пришёл - акции выросли. Насрал, акции выросли.. Ушёл, акции выросли... Казалось бы, что тут может пойти не так?
Пэт Гелсингер покинул пост генерального директора и совет директоров Intel
Nvidia&Intel Hater
19:40
Тупее тебя никого нет.ты шизофреник.и как раз твою не тестят почти нигде.почти все сайты отказались ибо она дает неиграбельный фпс.ты сто раз приводил таблички где твоей просто нет -она 0 .тупо фризов...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:35
твое чудесное длсс все видели как выглядит и о каких 13 процентах ты обдолбышь говоришь .у меня до 2780 гонится -а там тестили 2400 -это еще 6 кадров точно прироста.ты просто заглотишь как последняя ....
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Nvidia&Intel Hater
19:34
И по минимальному фпс твой конч просрал в Рагнарек.у меня будет там процентов на 15 больше изза разгона .а ты снова соснешь.твоему огрызку разгон и кадра не дает -а 2 кадра помню дали 250 мгц
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Waramagedon
19:32
у 5500 веселей, всё таки 8 линий
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
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