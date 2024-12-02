Слышали что-нибудь о Tenstorrent?

Стартап Tenstorrent, разрабатывающий чипы для искусственного интеллекта, привлёк $700 млн инвестиций, в том числе от основателя Amazon Джеффа Безоса и Samsung. Этот раунд финансирования, возглавляемый южнокорейскими AFW Partners и Samsung Securities, оценивает Tenstorrent в $2,6 млрд и делает компанию серьёзным конкурентом Nvidia на рынке ИИ-чипов. Среди других инвесторов — LG Electronics, Fidelity и Hyundai Motor Group.

Tenstorrent планирует использовать полученные средства для расширения команды инженеров, укрепления цепочки поставок и создания серверов для обучения ИИ, демонстрирующих возможности их технологии. Компания стремится разрабатывать более экономичные и энергоэффективные чипы, используя технологии с открытым исходным кодом и избегая дорогостоящей высокоскоростной памяти HBM, которую предпочитает Nvidia.

«Нельзя победить Nvidia, используя HBM, потому что Nvidia покупает большую часть HBM и имеет ценовое преимущество», — заявил генеральный директор Tenstorrent Джим Келлер.

В отличие от закрытой экосистемы Nvidia, Tenstorrent делает ставку на совместимость с другими технологиями. Компания поддерживает открытый стандарт RISC-V, который, по мнению Келлера, привлекает инженеров и способствует инновациям.

Tenstorrent планирует выпускать новый ИИ-процессор каждые два года. Первые чипы были изготовлены GlobalFoundries, а будущие — TSMC и Samsung. Компания также изучает возможность создания 2-нанометровых чипов, ориентируясь на производственные планы TSMC, Samsung и японской Rapidus Corp., которая планирует выпуск 2-нм чипов к 2027 году.

Несмотря на поддержку крупных инвесторов и инновационный подход, Tenstorrent предстоит доказать свою конкурентоспособность на рынке, где доминирует Nvidia.