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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
InWin Infinite: роскошный корпус с изогнутым стеклом для ПК за $7100
Даже дизайнеры Apple удивились бы ценнику.

Компания InWin, известная своими эксклюзивными корпусами для ПК, представила Infinite — лимитированную модель 11-го поколения. Главная особенность Infinite — изогнутое на 180 градусов стекло, впервые использованное в корпусе настольного компьютера. Оно обрамляет компоненты, создавая уникальный визуальный эффект.

Производство такого стекла — сложная инженерная задача. InWin пришлось провести множество испытаний, прежде чем удалось добиться 75% успеха в изготовлении каждой детали (изначально процент брака составлял те же 75%).

Изогнутое стекло закреплено на алюминиевом каркасе золотисто-чёрного цвета. Анодированный алюминий обработан пескоструйной машиной для создания матовой поверхности. Иконки портов ввода-вывода нанесены лазерной гравировкой, что гарантирует их долговечность. Корпус установлен на литой алюминиевой основе, подключенной к мотору, позволяющему корпусу трансформироваться и открывать доступ к внутренним компонентам.

Несмотря на явный акцент на вычурный дизайн, InWin в случае с новым корпусом не забыла и о функциональности. Полуоткрытая конструкция и три больших вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение. Корпус поддерживает радиаторы водяного охлаждения размером до 360 мм и толщиной до 65 мм. Infinite способен выдержать вес компонентов до 25 кг, что позволяет устанавливать самые мощные комплектующие.

Infinite поддерживает современные технологии, включая материнские платы BTF с разъёмами на задней панели. Задняя крышка крепится на магнитах, обеспечивая лёгкий доступ к кабелям.

Цена Infinite в Европе составляет €6776 (около $7100). Корпус уже распродан, но можно связаться с InWin для уточнения деталей. Информация о доступности в США пока отсутствует.

#корпуса #inwin #inwin infinite
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eai
15:36
Бид оказывается еще и контрактный многостаночник.
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clawbug
15:34
Не будет оно работать нормально, даже если корпусная продувка хорошая. Сейчас появились достаточно хорошие не вибрирубщие вентиляторы, и не вижу смысла отказываться от их использования в настольных си...
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
Waramagedon
15:30
Пример про автомобиль самый верный. Шина это дорога для компонентов для работы с друг другом. Как и нервная система человека. Не покупайте 4гб карты, вас этого никто не заставляет делать. Ну пихают их...
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Degit22
15:25
Как только вернут возможности из десятки так и обновимся.
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
Cowboy Huggies
15:25
Есть еще 4 гигабайтная версия! Вот именно, что "пока", а потом что? Вот я это и донести хочу. Это плохой пример про автомобиль.
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Garthar
15:23
То выбирают, то не выбирают. У них принцип неопределенности
Индия выбирает российский Су-57 для модернизации своих ВВС
Александр Белашов
15:22
Цена
Видеокарты Intel Arc Battlemage выходят 12 декабря
Waramagedon
15:14
умный ответит с аргументами, глупый поставит минус. видео выше говорит о том, что твои расчёты неверны.
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
John Doe
15:13
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
Waramagedon
15:12
Неверующим минусологам
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
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