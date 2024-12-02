Даже дизайнеры Apple удивились бы ценнику.

Компания InWin, известная своими эксклюзивными корпусами для ПК, представила Infinite — лимитированную модель 11-го поколения. Главная особенность Infinite — изогнутое на 180 градусов стекло, впервые использованное в корпусе настольного компьютера. Оно обрамляет компоненты, создавая уникальный визуальный эффект.

Производство такого стекла — сложная инженерная задача. InWin пришлось провести множество испытаний, прежде чем удалось добиться 75% успеха в изготовлении каждой детали (изначально процент брака составлял те же 75%).

Изогнутое стекло закреплено на алюминиевом каркасе золотисто-чёрного цвета. Анодированный алюминий обработан пескоструйной машиной для создания матовой поверхности. Иконки портов ввода-вывода нанесены лазерной гравировкой, что гарантирует их долговечность. Корпус установлен на литой алюминиевой основе, подключенной к мотору, позволяющему корпусу трансформироваться и открывать доступ к внутренним компонентам.

Несмотря на явный акцент на вычурный дизайн, InWin в случае с новым корпусом не забыла и о функциональности. Полуоткрытая конструкция и три больших вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение. Корпус поддерживает радиаторы водяного охлаждения размером до 360 мм и толщиной до 65 мм. Infinite способен выдержать вес компонентов до 25 кг, что позволяет устанавливать самые мощные комплектующие.

Infinite поддерживает современные технологии, включая материнские платы BTF с разъёмами на задней панели. Задняя крышка крепится на магнитах, обеспечивая лёгкий доступ к кабелям.

Цена Infinite в Европе составляет €6776 (около $7100). Корпус уже распродан, но можно связаться с InWin для уточнения деталей. Информация о доступности в США пока отсутствует.