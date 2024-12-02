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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel Arc B580/B570 и AMD Navi 44 бросают вызов RTX 4060 Ti в синтетических тестах
Звучит неплохо, но нужно ещё помнить про игры.

В ожидании новых видеокарт от Intel и AMD инсайдеры сообщают о впечатляющих результатах новых среднебюджетных моделей производителей в синтетических тестах. По предварительным данным, Intel Arc B580/B570 и AMD Navi 44 способны обогнать NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti по количеству баллов в бенчмарках. Стоит отметить, что это не гарантирует превосходство в реальных игровых сценариях.

RTX 4060 Ti, несмотря на свою позицию в верхнем среднем сегменте, обладает характеристиками, которые ещё несколько лет назад считались бы признаком бюджетного решения: шина PCIe 4.0 x8 и 128-битная шина памяти. Однако с учётом текущей ценовой политики и уровня производительности, эта карта занимает нишу «доступных» решений среднего класса.

Неудивительно, что Intel и AMD ориентируются на тот же сегмент рынка, где высокие объёмы продаж обеспечивают основной доход. Конкуренция в этом сегменте выгодна потребителям. Судя по информации от инсайдера Golden Pig Upgrade, производители видеокарт меньшего размера должны сконцентрироваться именно на этом рынке.

Предполагается, что Intel Arc B580/B570 выйдут в середине декабря, тогда как AMD RX 8600 XT (или как будет называться карта на базе Navi 44) ожидается не ранее начала 2025 года. Слухи о мартовском релизе NVIDIA RTX 50 серии пока не подтверждены.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #rtx 4060 ti #intel arc b580 #amd navi 44 #intel arc b570
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Waramagedon
15:14
умный ответит с аргументами, глупый поставит минус. видео выше говорит о том, что твои расчёты неверны.
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
John Doe
15:13
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
Waramagedon
15:12
Неверующим минусологам
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Вячеслав Крицков
15:11
Вот так примерно
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Garthar
15:09
А нахрена все это? Телефон должен звонить.
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Ну и музон с заставкой . На техмоде чоткий геймплей
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Вот в этот раздел трассы с ночными гонками
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Waramagedon
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Вячеслав Крицков
15:02
Короче мост вантед у карту бы расширили и ночные карты из 1 Анд ,+ полотно из 1 Анг для отражения трассы в быстрые гонки ,и ещё не хватает
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