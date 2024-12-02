Звучит неплохо, но нужно ещё помнить про игры.

В ожидании новых видеокарт от Intel и AMD инсайдеры сообщают о впечатляющих результатах новых среднебюджетных моделей производителей в синтетических тестах. По предварительным данным, Intel Arc B580/B570 и AMD Navi 44 способны обогнать NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti по количеству баллов в бенчмарках. Стоит отметить, что это не гарантирует превосходство в реальных игровых сценариях.

RTX 4060 Ti, несмотря на свою позицию в верхнем среднем сегменте, обладает характеристиками, которые ещё несколько лет назад считались бы признаком бюджетного решения: шина PCIe 4.0 x8 и 128-битная шина памяти. Однако с учётом текущей ценовой политики и уровня производительности, эта карта занимает нишу «доступных» решений среднего класса.

Неудивительно, что Intel и AMD ориентируются на тот же сегмент рынка, где высокие объёмы продаж обеспечивают основной доход. Конкуренция в этом сегменте выгодна потребителям. Судя по информации от инсайдера Golden Pig Upgrade, производители видеокарт меньшего размера должны сконцентрироваться именно на этом рынке.

Предполагается, что Intel Arc B580/B570 выйдут в середине декабря, тогда как AMD RX 8600 XT (или как будет называться карта на базе Navi 44) ожидается не ранее начала 2025 года. Слухи о мартовском релизе NVIDIA RTX 50 серии пока не подтверждены.