Ещё и денег в четыре раза больше предложат.

Издание The Chosun Daily сообщает, что начавшаяся реструктуризация бизнеса Samsung Electronics по выпуску чипов лишила работы как минимум сотни руководителей высокого уровня, которым сейчас в среднем более пятидесяти лет. Представителей полупроводниковой отрасли с таким внушительным багажом опыта, как сообщает источник, с радостью примут на работу китайские компании.

Источник изображения: Samsung Electronics

Если ранее подобная «охота за кадрами» ещё как-то прикрывалась китайскими компаниями, то теперь они почти открыто предлагают соискателям в четыре раза больше денег, чем те получали от южнокорейского работодателя. Китай заинтересован в усилении потенциала своей полупроводниковой промышленности, а заимствование опыта легальными методами в условиях усиливающихся санкций затруднено. По этой причине китайцам проще переманивать специалистов с опытом работы в южнокорейских компаниях, и Samsung своими увольнениями просто делает им щедрый подарок.