Как тебе такое, Foxconn?

Издание The Wall Street Journal поясняет, что с момента начала сотрудничества BYD и Apple в 2009 году первой из компаний удалось стать крупнейшим контрактным производителем планшетов iPad. Более известная сейчас своими электромобилями, китайская компания BYD также производит смартфоны для Xiaomi и шарниры для новейших складных смартфонов Samsung с гибким экраном.

Источник изображения: Apple

Сборкой электронных устройств Apple в серьёзных масштабах BYD занимается с 2019 года, и теперь она выпускает более 30% всех iPad. Производственные мощности BYD расположены не только в Китае, но и Вьетнаме, а при наличии необходимости она готова наладить производство изделий Apple на территории Индии.

В профильной сфере занято 100 000 рабочих BYD и около 10 000 инженеров. По словам представителей компании, сборка электроники и электромобилей схожа тем, что в обеих сферах деятельности важна высокая точность. BYD ради демонстрации своего потенциала даже показала, как имеющиеся в её распоряжении роботы вырезают узоры на яичной скорлупе, не разрушая её.