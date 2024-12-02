К этой цели он шёл полтора года.

Наступление календарной зимы воодушевила нашего соотечественника с псевдонимом Traktor на возобновление своей оверклокерской активности. Он не только пригласил всех любителей практического разгона попробовать свои силы в кубке стран HWBot, который ещё будет проходить на протяжении чуть более двух недель, но и признался, что рассчитывает в скором времени покорить важную для себя отметку в 2000 золотых кубков, поскольку сейчас он набрал 1998 штук, а всего к этой цели он идёт уже около полутора лет.

Источник изображения: HWBot

Приблизиться к заветному рубежу Алексею помогли эксперименты с участием пары видеокарт PowerColor Radeon RX 480 серии Red Devil, которые при сохранении штатной системы воздушного охлаждения смогли работать на частотах 1476/2060 МГц. Тестовую систему Traktor традиционно отселил на балкон, причём чиллер Koolance EXC 800, который отвечал за охлаждение центрального процессора, предварительно был отремонтирован и перезаправлен участником нашей конференции с псевдонимом GKVV.

Центральный процессор Intel Core i9-13900KS смог разогнаться до частот в диапазоне от 6.2 до 6.3 ГГц, в качестве термоинтерфейса использовался отечественный состав CyberBlood MK1. Использование Алексеем именно такой тестовой конфигурации принесло определённые результаты, поскольку в категории Radeon RX 480 на сайте HWBot ему теперь принадлежат два десятка первых мест.