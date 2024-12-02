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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На пути наращивания объёмов выпуска NVIDIA Blackwell возникли новые препятствия
Подводят разъёмы для ускорителей GB200.

Издание Commercial Times сообщает, что у подрядчиков NVIDIA возникли очередные проблемы с наращиванием объёмов выпуска ускорителей вычислений GB200 поколения Blackwell. Разъёмы для данных ускорителей, устанавливаемые на оборотной стороне печатной платы, которые поставляет американская компания Amphenol, демонстрируют не слишком стабильный уровень качества. Это может, по оценкам источника, вызвать задержку начала массового производства таких ускорителей до марта 2025 года.

Источник изображения: NVIDIA

На этом фоне, как сообщается, Microsoft была вынуждена сократить объёмы заказов на поставку GB200 на величину до 40%, рассчитывая ближе к середине следующего года наверстать упущенное за счёт закупки у NVIDIA ускорителей семейства GB300. Ранее сообщалось, что у партнёров компании могли возникнуть проблемы с охлаждением серверных систем на базе GB200, но соответствующие опасения были позже по большей части развеяны.

#nvidia #blackwell #gb200
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