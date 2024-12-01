Но уже предлагает машины с запасом хода 600 км.

Старожилы рынка коммерческой техники не собираются сдаваться под натиском молодых конкурентов, разрабатывающих электрические грузовики. Как сообщает Electrek, компания Renault Trucks представила магистральный тягач MY E-Tech T, который в версии 2025 года увеличил предельный запас хода на одном заряде с 400 до 600 км. При этом представители автопроизводителя утверждают, что банальной гонкой за увеличением запаса хода всех проблем транспортной отрасли не решить.

Источник изображения: Renault Trucks

Более ёмкие батареи увеличивают массу транспортного средства и нагрузку на окружающую среду в плане утилизации и процесса их производства, поэтому логистическая отрасль должна поработать над оптимизацией маршрутов и развитием инфраструктуры, прежде чем электрические грузовики начнут себя оправдывать. Если сеть зарядных станций получит достаточное развитие, то Renault рассчитывает довести операционные расходы своих электрических грузовиков до уровня дизельных по итогам 2026 года. Впрочем, в покупке электрические машины всё равно будут дороже вариантов с ДВС ещё длительное время.