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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический Range Rover показал себя с лучшей стороны в пустынных пейзажах ОАЭ
Здесь он найдёт немалое количество покупателей.

Как поясняет Electrek, одноимённый британский автопроизводитель лишь недавно перестал скрывать внешность своего нового флагманского внедорожника Range Rover, который в очередном поколении перешёл на использование электрической платформы. Уже рассказав потенциальным покупателям о его способности преодолевать брод глубиной 850 мм, Range Rover теперь пытается убедить зажиточных арабских клиентов в пригодности машины к эксплуатации в пустынном климате ОАЭ.

Источник изображения: Jaguar Land Rover

Испытания машины в соответствующем регионе, как отмечает Electrek, продемонстрировали способность машины не только взбираться на песчаные дюны с длиной подъёма до 100 метров, но и спокойно переносить 50-градусную жару и 90-процентную влажность при высоких динамических нагрузках. Электрический флагман марки не только не уступает предшественникам с ДВС в таких условиях, но и во многих случаях превосходит их. Кроме того, система полного электрического привода позволяет изменять момент на каждом из колёс за 1 миллисекунду, что в сто раз меньше параметра, присущего системам предыдущих поколений. Систему охлаждения электрический Range Rover также получил адекватную для эксплуатации в пустыне. В скандинавских странах машина тоже испытывалась, но пока представители марки не спешат делиться результатами тестов в такой среде. В продажу электрический Range Rover поступит в следующем году, в конце октября компания располагала более чем 48 000 предварительных заказов.

#электромобили #range rover #пустыня
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