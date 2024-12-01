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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple Intelligence будет двигать спрос на iPhone в течение ближайших полутора лет
Уже сейчас спрос на iPhone 16 соответствует прогнозам.

Хотя данные некоторых исследований и говорят о том, что iPhone редко становится подарком на Рождество или Новый год, для Apple осенний сезон всегда становится решающим с точки зрения динамики продаж своей продукции, а смартфоны пока формируют около половины её выручки. Как считают аналитики Wedbush, по мере развития функциональных возможностей Apple Intelligence спрос на iPhone 16 будет расти уверенными темпами.

Источник изображения: Apple

Уже сейчас, по словам экспертов, он слегка опережает прогнозы, а после адаптации Apple Intelligence к потребностям крупных рынков типа китайского интерес к новым смартфонам марки будет только укрепляться. В этом месяце выйдет обновление iOS 18.2, которое добавит функций искусственного интеллекта в англоязычных странах, включая интеграцию голосового ассистента Siri и чат-бота ChatGPT компании OpenAI.

За последние четыре года на мировом рынке накопилось около 300 млн iPhone, требующих замены на более современную модель, из них около 100 млн штук находятся в Китае. Подобная база должна сформировать достаточно устойчивый цикл обновления, который будет длиться от 12 до 18 месяцев.

#смартфоны #аналитика #искусственный интеллект #apple intelligence #apple iphone 16 pro
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