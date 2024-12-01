Хотя данные некоторых исследований и говорят о том, что iPhone редко становится подарком на Рождество или Новый год, для Apple осенний сезон всегда становится решающим с точки зрения динамики продаж своей продукции, а смартфоны пока формируют около половины её выручки. Как считают аналитики Wedbush, по мере развития функциональных возможностей Apple Intelligence спрос на iPhone 16 будет расти уверенными темпами.
Уже сейчас, по словам экспертов, он слегка опережает прогнозы, а после адаптации Apple Intelligence к потребностям крупных рынков типа китайского интерес к новым смартфонам марки будет только укрепляться. В этом месяце выйдет обновление iOS 18.2, которое добавит функций искусственного интеллекта в англоязычных странах, включая интеграцию голосового ассистента Siri и чат-бота ChatGPT компании OpenAI.
За последние четыре года на мировом рынке накопилось около 300 млн iPhone, требующих замены на более современную модель, из них около 100 млн штук находятся в Китае. Подобная база должна сформировать достаточно устойчивый цикл обновления, который будет длиться от 12 до 18 месяцев.