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Новости Hardware Алексей Сычёв
Серия смартфонов Samsung Galaxy 24 оказалась на 17% популярнее предшественников
Модели с гибким дисплеем тоже прибавили 9%.

Этот период в ноябре печально известен снижением активности англоязычных источников новостей, поэтому в условиях подобного «безрыбья» выходят из их тени турецкие ресурсы, которые рассказывают о первых итогах присутствия на рынке смартфонов Samsung семейства Galaxy S24. Как сообщает первоисточник со ссылкой на проверенных представителей отрасли, за первые десять месяцев своего присутствия на рынке семейство Galaxy S24 разошлось тиражом 31,85 млн штук.

Источник изображения: Samsung Electronics

Это на 17% больше, чем было продано смартфонов семейства Galaxy S23 за сопоставимый период их жизненного цикла. Разбивка по моделям даёт более наглядную картину: Galaxy S24 нашёл 10,94 млн покупателей против 9,69 млн у предшественника, модель Galaxy S24+ разошлась тиражом 6,27 млн штук против 4,97 млн у предшественника, а флагманский Galaxy S24 Ultra оказался самым популярным в семействе с 14,65 млн проданных экземпляров против 12,6 млн у Galaxy S23 Ultra. Можно определить, что самый заметный прогресс в приросте продаж показал Galaxy S24+, который превзошёл по популярности Galaxy S23+ на 26%.

Кстати, модели смартфонов Samsung с гибким дисплеем этого модельного года также увеличили объёмы продаж относительно своих предшественников на 9%, поэтому моделями классической компоновки успехи смартфонов этой марки не ограничились. Galaxy Z Fold 6 нашёл 1,81 млн покупателей, а Galaxy Z Flip 6 разошёлся тиражом 2,47 млн штук.

#смартфоны #samsung #аналитика #galaxy s24 #galaxy s24 ultra #galaxy s24+
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