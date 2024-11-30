Говорят, под Новый год, что ни пожелается, то всегда произойдёт, то всегда… Ну, кроме iPhone.

Уходящая неделя в США запустила сезон праздничных распродаж, поэтому идея выбора подарка для многих обывателей становится актуальной. На этом фоне авторы исследования Consumer Intelligence Research Partners делятся весьма интересными открытиями в изучении поведении покупателей продукции Apple. Как отмечает источник, смартфоны этой марки реже всего становятся подарками по сравнению с прочими типами устройств с фирменным логотипом. Впрочем, компьютеры Apple от этой тенденции страдают в равной мере.

Источник изображения: Apple

Чаще всего, как гласит статистика CIRP, в подарок люди получают планшеты iPad или умные часы Apple Watch. По крайней мере, такая картина складывалась в прошлом году. Шесть процентов владельцев свежих iPad получили их в подарок, среди владельцев Apple Watch доля счастливчиков достигла 9%, а вот iPhone или Mac получили около 1% респондентов.

Как поясняют авторы исследования, подобная специфика обусловлена необходимостью для получателя iPhone нести в дальнейшем регулярные расходы на мобильную связь, и с этой точки зрения подобный подарок может казаться своего рода обременением. Компьютеры Mac не только довольно дороги, но и обычно выбираются с учётом индивидуальных предпочтений пользователя, а потому в этом случае угадать с подарком сложнее. По всей видимости, планшеты и часы Apple с этой точки зрения более универсальны.