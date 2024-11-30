Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские специалисты сталкиваются с отказами в получении виз для посещения выставки CES 2025 в США
А январь уже на носу.

Как подчёркивает South China Morning Post, китайские компании принимают участие в американской выставке CES с 1991 года, и в 2018 году они были представлены на мероприятии рекордными 1551 участником, сформировав треть состава. К 2020 году количество китайских делегатов сократилось до 1000 компаний, но после пандемии оно восстанавливалось медленно, достигнув 493 штук к январю 2023 года.

Источник изображения: AFP

Последовавшая в ноябре того же года встреча китайского и американского государственных лидеров наметила прогресс в международных отношениях, и на январскую выставку CES 2024 года прибыло уже 1114 китайских компаний, что составило примерно четверть всех участников.

В январе 2025 года на площадке CES в Лас-Вегасе собираются продемонстрировать свою продукцию и разработки около 4000 компаний со всего мира, и доля китайских должна превысить солидные 30 процентов, но их сотрудники теперь сталкиваются с отказами в получении виз для посещения США. Как отмечают некоторые очевидцы, упоминание о намерениях посетить CES в разговоре с американскими консульскими работниками почти с 90-процентной вероятностью гарантирует отказ в получении визы. По всей видимости, напряжённость во взаимоотношениях между США и КНР усиливается ещё до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump), который также не славится мягкостью своей позиции в этой сфере.

#сша #китай #ces 2025
+
Написать комментарий (0)
Итоги распределения субсидий по «Закону о чипах» в США могут быть пересмотрены правительством Трампа
Байден раскритиковал российские удары по энергосистеме Украины
CNN: Команда Трампа может предложить России снятие санкций в обмен на «заморозку» украинского кризиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
15
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
9
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
23
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
50
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
13

Сейчас обсуждают

Михаил Мельников
08:12
Это сговор западных элит с хабадниками по ликвидации славян и очищения территории Украины для новой Хазарии. Слишком неуютно стало в Палестине. Особенно после зверств евреев под руководством Нетаньяху...
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
Gamandril
08:11
А вы перечитайте этот неудобочитаемый текст с пространными выхлопами бублика. "В играх, которые не предъявляли высоких требований к процессору, прирост фрамрейта оказался почти двукратным, но S.T.A.L....
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Demiurg666
08:03
Если секрет, то, разумеется, "леденящий душу", ага. Без этого никак. Убожество.
NASA обнаружило во льдах Гренландии давно забытую секретную ядерную базу времен холодной войны
grinia
07:34
Полная чушь. Я поменял 2700х на 5800х3D, карта 3080 10гб- прирост в одиночных играх 8-10%.Сильно был разочарован. А тут 50%
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Эммануил Газаматов
07:33
Не имеет значения. Раньше даже мечтать о таком было глупо
Qualcomm Snapdragon 8 Elite имеет возможность запускать AAA-игры с эмуляцией
NullRise
07:31
Не пыхти! )
Кипр сохраняет намерение вступить в НАТО
Слав Webster
07:22
Золото как раз и обеспечивает. А вот зеленые бумажки уже точно ничего не обеспечивают. Доллары это не деньги.
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
corsi
07:10
А где тесты? Фото железа, скрины было/стало? Чувствуется рекламный высер, не иначе.
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Gamandril
07:05
Вы там определитесь уже чего хочется - купить или продать. Гипотетический знакомый это любой ребенок что-ли? Это каким дебилом надо быть чтобы не суметь что-то сделать имея тонны руководств? Кончайте ...
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Кира Вернова
06:47
Пока что я вижу риск это жить в россии и складировать деньги в рублях. Акции обвалили. Облигации в дно укатали. Бакс то 100 то 115. Сколько там будет потом 200 ? Компании из за высокой ставки хз как б...
Банк России подтвердил негативное отношение к криптовалютам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем