А январь уже на носу.

Как подчёркивает South China Morning Post, китайские компании принимают участие в американской выставке CES с 1991 года, и в 2018 году они были представлены на мероприятии рекордными 1551 участником, сформировав треть состава. К 2020 году количество китайских делегатов сократилось до 1000 компаний, но после пандемии оно восстанавливалось медленно, достигнув 493 штук к январю 2023 года.

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Последовавшая в ноябре того же года встреча китайского и американского государственных лидеров наметила прогресс в международных отношениях, и на январскую выставку CES 2024 года прибыло уже 1114 китайских компаний, что составило примерно четверть всех участников.

В январе 2025 года на площадке CES в Лас-Вегасе собираются продемонстрировать свою продукцию и разработки около 4000 компаний со всего мира, и доля китайских должна превысить солидные 30 процентов, но их сотрудники теперь сталкиваются с отказами в получении виз для посещения США. Как отмечают некоторые очевидцы, упоминание о намерениях посетить CES в разговоре с американскими консульскими работниками почти с 90-процентной вероятностью гарантирует отказ в получении визы. По всей видимости, напряжённость во взаимоотношениях между США и КНР усиливается ещё до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump), который также не славится мягкостью своей позиции в этой сфере.