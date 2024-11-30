Она стала лучше чувствовать прикосновения и получила новое покрытие.

Начало длинных выходных в США, как сообщает Electrek, не помешало представителям Tesla дать достаточно подробное пояснения относительно того, как изменилась рука человекоподобного робота в процессе модернизации. Прежде всего, в результате подражания человеческой анатомии в конструкции кисти руки появились «искусственные сухожилия», а исполнительные механизмы, отвечающие за движения пальцев, по большей части переехали в запястье. Это увеличило его массу, но некоторая оптимизация велась и в этой части.

Источник изображения: X, Tesla Optimus

Текстура покрытия руки Optimus теперь больше напоминает человеческую кожу по своей податливости, но инженерам Tesla при этом удалось улучшить способность робота различать тактильные ощущения от соприкосновения с разными типами поверхностей. В целом, специалисты Tesla обещают завершить работу над совершенствованием рук роботов Optimus до конца текущего года, при этом они не скрывают, что для записи вчерашнего видеоролика управление роботом было передано оператору, поэтому кинематика руки робота была столь естественной.