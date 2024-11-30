Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla объяснила, что именно изменилось в новой руке робота Optimus
Она стала лучше чувствовать прикосновения и получила новое покрытие.

Начало длинных выходных в США, как сообщает Electrek, не помешало представителям Tesla дать достаточно подробное пояснения относительно того, как изменилась рука человекоподобного робота в процессе модернизации. Прежде всего, в результате подражания человеческой анатомии в конструкции кисти руки появились «искусственные сухожилия», а исполнительные механизмы, отвечающие за движения пальцев, по большей части переехали в запястье. Это увеличило его массу, но некоторая оптимизация велась и в этой части.

Источник изображения: X, Tesla Optimus

Текстура покрытия руки Optimus теперь больше напоминает человеческую кожу по своей податливости, но инженерам Tesla при этом удалось улучшить способность робота различать тактильные ощущения от соприкосновения с разными типами поверхностей. В целом, специалисты Tesla обещают завершить работу над совершенствованием рук роботов Optimus до конца текущего года, при этом они не скрывают, что для записи вчерашнего видеоролика управление роботом было передано оператору, поэтому кинематика руки робота была столь естественной.

#tesla #робототехника #tesla optimus #человекоподобные роботы
Источник: electrek.co
+
Написать комментарий (0)
Робот Tesla Optimus похвастался модернизированной рукой
Расценки Tesla на доступ к фирменному API шокировали многих разработчиков приложений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
15
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
9
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
23
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
46
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1

Сейчас обсуждают

Кира Вернова
06:47
Пока что я вижу риск это жить в россии и складировать деньги в рублях. Акции обвалили. Облигации в дно укатали. Бакс то 100 то 115. Сколько там будет потом 200 ? Компании из за высокой ставки хз как б...
Банк России подтвердил негативное отношение к криптовалютам
VRoman
06:40
B650 не устраивает отсутствием PCI-E 5.0 для видеокарты. А на B650E материнок очень мало и они неоправданно дорогие.
ASUS готовит матплату AMD X870 BTF, а 12- и 16-ядерные процессоры Ryzen 9000X3D появятся на CES 2025
NullRise
06:39
Ну как же! Запад и США не допускают даже мысли, что санкции могут не работать на 100%! )
Северокорейские баллистические ракеты содержат западные компоненты
NullRise
06:34
Не позорься, ты или не прочитал до конца, или прочитал, но не понял. )
Древние деревья раскрывают информацию о мощных солнечных бурях, произошедших 2687 лет назад
Артём Некрасов
06:22
Уже полтора года без проблем сижу на амд, до этого почти 15 лет на нвидии. Ну и щас бы в пример приводить пчела с ником американец, лол.
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Артём Некрасов
06:04
Бред, это все еще ультимативный выбор. Большинство, сидящее на 7500ф и 7700х вряд ли смогут без последствий воткнуть в свои бюджетные мамки тридешный 9800, разве что какой-то будущий 9700х3д, как было...
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
Изяслав Креветкин
06:03
Путин сказал, что американцы были на луне
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
Изяслав Креветкин
06:02
Путин сказал, что американцы были на луне
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
Алекс Рич
05:59
А чё за кислота? Откуда она там?
Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
Владимир Свечников
05:59
Занятная статья про то, что глупо покупать АМ5, когда есть АМ4. Вот только автор рассуждает в том духе, что его гипотетический знакомый (который умеет и биос перепрошить под новый проц, и всё самостоя...
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем