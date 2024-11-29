Правда, она была одна и какая-то левая.

В медийном плане человекоподобные роботы Tesla Optimus являются вполне самостоятельными субъектами, поскольку на страницах принадлежащих главе компании социальной сети X у них есть своя учётная запись. Именно этот источник на днях распространил видеоролик, демонстрирующий новую кисть руки данного робота, при помощи которой он последовательно ловит два брошенных ему теннисных мяча. Аннотация к видео от лица робота гласит: «Получил новую руку на чёрную пятницу».

Источник изображения: X, Tesla Optimus

Насколько новый манипулятор, заменяющий роботу кисть руки, превосходит по характеристикам предыдущий, пока судить сложно, но в мае этого года Илон Маск (Elon Musk) утверждал, что кисти роботов Optimus имеют 22 степени свободы. Если учесть, что руки здорового человека обладают 27 степенями свободы, от своего природного прототипа Optimus отстал не так сильно. Совершенствование кинематики своих робототехнических изделий важно для компании Tesla, поскольку принадлежащая Маску компания Neuralink собирается использовать свои вживляемые в мозг человека импланты для управления бионическими протезами. В этой сфере обе компании могли бы плодотворно сотрудничать друг с другом.