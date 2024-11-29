Меньше RTX 4060 вы вряд ли найдёте.

Китайская компания ASL представила видеокарту GeForce RTX 4060 Mini в формате Mini-ITX. Это первая модель такого размера в портфолио компании, известной своими нестандартными решениями. К сожалению, доступность видеокарт ASL ограничена, так как компания не представлена официально на большинстве рынков.

RTX 4060 Mini — двухслотовая видеокарта длиной 14,6 см и шириной 11,2 см. Она оснащена одним 8-контактным разъёмом питания и имеет TDP 115 Вт, что соответствует референсным спецификациям NVIDIA. Частота Boost составляет 2460 МГц.

Видеокарта основана на графическом процессоре RTX 4060 с 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Интерфейс PCIe ограничен версией 4.0 x8, что вряд ли существенно скажется на производительности этой модели начального уровня.

ASL в настоящее время предлагает пять различных моделей RTX 4060, каждая из которых имеет уникальный дизайн. Мини-версия RTX 4060 — первая и пока единственная видеокарта компании в формате Mini-ITX. Модели RTX 4060 Ti в ассортименте ASL отсутствуют.