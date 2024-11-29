Правда, у грядущих видеокарт GeForce RTX 50-й серии будут модули на 28-32 Гбит/c.

Samsung планирует представить память GDDR7 со скоростью 42,5 Гбит/с на выставке ISSCC 2025, которая состоится в феврале. Хотя ISSCC не является публичным мероприятием, материалы презентаций часто становятся доступны позже. Samsung расскажет о том, как достичь такой пропускной способности с помощью технологий следующего поколения.

Сейчас самая быстрая память, используемая в видеокартах GeForce RTX 40, работает на скорости 23 Гбит/с (RTX 4080 SUPER). Ожидается, что память следующего поколения будет работать на скоростях до 32 Гбит/с, а GeForce RTX 50 будут использовать модули на 28-32 Гбит/с.

GDDR7 также внесёт изменения в стандартные объёмы памяти видеокарт. Появятся модули емкостью 24 Гб (3 ГБ), что позволит создавать нестандартные конфигурации, как это уже происходит с памятью DDR5 для настольных ПК.

На ISSCC Samsung подробно расскажет о своей новой памяти GDDR7 емкостью 3 ГБ (24 Гбит) и скоростью 42,5 Гбит/с. Компания объяснит, как удалось добиться таких показателей благодаря оптимизации тактовой частоты и снижению энергопотребления.

Хотя память со скоростью 42,5 Гбит/с может и не попасть на розничный рынок, Samsung уже заявляла, что скорость 40 Гбит/с вполне достижима для видеокарт следующих поколений. Теоретически, RTX 5090 с 512-битной шиной памяти и памятью на 40 Гбит/с может достичь пропускной способности 2,5 ТБ/с — в 2,5 раза больше, чем у RTX 4090. Однако, судя по утечкам, RTX 5090 будет использовать память на 28 Гбит/с, что обеспечит пропускную способность 1,7 ТБ/с, что все равно значительно больше, чем у текущего флагмана.