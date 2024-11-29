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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
MSI представила игровой портативный ПК Claw 8 AI+ на базе Intel Lunar Lake и с 32 ГБайт ОЗУ
Но 32 Гбайт памяти будет только в старшей версии.

Компания MSI раскрыла характеристики нового игрового портативного компьютера Claw 8 AI+ на базе процессоров Intel Core Ultra (Lunar Lake). Устройство будет предлагаться в двух конфигурациях, отличающихся объёмом оперативной памяти и маркировкой процессора.

Старшая модель получит Core Ultra 7 258V и 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533, младшая — Core Ultra 7 256V и 16 ГБ памяти. Обе версии оснащены графическим ускорителем Intel Arc 140V с 8 ядрами Xe2. Цена старшей конфигурации составит $899. Релиз запланирован на 25 декабря.

MSI Claw 8 AI+ примечателен тем, что станет первым игровым портативным ПК известного бренда, оснащённым 32 ГБ оперативной памяти. Это на 8 ГБ больше, чем у ROG Ally X, а также вдвое превосходит объём памяти предшественника, MSI Claw 7. Кстати, MSI подтвердила, что Claw 7 также получит обновление до Lunar Lake.

Новинка оборудована 8-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Ёмкость аккумулятора составляет 80 Вт⋅ч. Габариты и вес устройства незначительно увеличились по сравнению с предыдущей моделью: теперь Claw 8 весит 794 г.

MSI планирует выпустить Claw 8 AI+ до начала выставки CES 2025 и до анонса процессоров AMD Ryzen Z2. Ожидается, что Ryzen Z2 будут использоваться в новых версиях портативных консолей Legion Go и, возможно, ROG Ally X.

#msi #портативные консоли #msi claw 8 ai
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