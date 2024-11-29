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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель TSMC в своё время предлагал Intel вложиться в свою компанию
А основателю NVIDIA он предлагал пост генерального директора TSMC.

Крупнейший контрактный производитель чипов в мире, тайваньская компания TSMC, на протяжении нескольких десятилетий развивалась под чутким руководством основателя Морриса Чана (Morris Chang), но в возрасте 87 лет в 2018 году он всё же решил уйти на покой. Как рассказывается в недавно поступившей в продажу второй части мемуаров этого ветерана полупроводникового рынка, на которую ссылается Reuters, если в девяностые годы прошлого века он предлагал основателю NVIDIA Дженсену Хуану (Jensen Huang) возглавить TSMC, то в восьмидесятые пытался привлечь Intel в качестве одного из инвесторов в капитал молодой тогда тайваньской компании.

Источник изображения: Intel

TSMC была основана в 1987 году, и к тому моменту Моррис Чан уже имел за плечами 25-летний опыт работы в американской Texas Instruments. В поисках инвесторов для своей компании Чан в середине восьмидесятых годов двадцатого века обратился к основателю Intel Гордону Муру (Gordon Moore), который её на тот момент возглавлял в качестве генерального директора. Сделка не состоялась, но по иронии судьбы уже в этом десятилетии Intel не только стала одним из крупных клиентов TSMC, но и задумалась об усилении своих позиций на рынке контрактного производства чипов, на котором последняя из компаний уже давно доминирует.

В целом Моррис Чан приветствует решение Intel попробовать свои силы в контрактном бизнесе, но подчёркивает, что ей будет трудно перестроиться под его специфику, ведь нужно будет учитывать интересы и потребности сторонних разработчиков чипов, а не только свои собственные.

#intel #полупроводники #tsmc #гордон мур
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