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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Расценки Tesla на доступ к фирменному API шокировали многих разработчиков приложений
Выплаты могут в разы превышать выручку, делая бизнес нерентабельным.

Поскольку электромобили Tesla изначально создавались как «компьютер на колёсах», разработчики программных приложений давно проявляют интерес к генерируемым ими данным, которые можно использовать с обоюдной выгодой для автовладельцев и бизнеса. Как поясняет Electrek, компания Tesla более года назад предоставила разработчикам официальную документацию по работе со своим программным интерфейсом (API), но только недавно обнародовала среди потенциальных партнёров расценки на доступ к нему.

Источник изображения: Tesla

На первый взгляд, упоминаемые Tesla тарифы типа $1 за тысячу команд и $1 за 500 запросов данных кажутся не такими уж высокими, но если учитывать довольно интенсивный обмен информацией и многочисленность парка эксплуатируемых электромобилей этой марки, суммы могут набегать внушительные. В частности, разработчики приложения Tessie подсчитали, что по действующим расценкам им придётся выплачивать по $60 млн в карман Tesla, если опираться на обслуживание парка из 400 000 машин. По крайней мере, разработчики Tessie сейчас располагают именно таким количеством пользователей своего приложения.

Такие суммы выплат для создателей приложения Tessie окажутся неподъёмными, поэтому она рассчитывает от официального API перейти к прямому обращению к конкретному электромобилю по его IP-адресу, либо осуществлять обмен данными с бортовым компьютером по Bluetooth в момент подключения смартфона. К слову, разработчики приложения Teslascope подсчитали, что для них сумма выплат за пользование фирменным API компании Tesla рискует оказаться в 7,5 раз больше среднемесячной выручки, и это не самая плачевная ситуация среди разработчиков приложений для Tesla.

#tesla #электромобили tesla #мобильные приложения
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