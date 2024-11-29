Аппетит приходит во время еды.

Фискальный год в японском корпоративном календаре заканчивается в марте, поэтому в текущем периоде власти страны ещё имеют возможность принимать поправки к бюджету, способные повлиять на развитие национальной экономики в ближайшие месяцы. Как сообщает Bloomberg, правительство Японии решило выделить ещё $9,9 млрд на субсидирование передовых отраслей промышленности в текущем фискальном году.

Источник изображения: Tokyo Electron

Две трети этой суммы будут направлены на разработку передовых чипов и квантовых компьютеров, оставшаяся треть будет направлена на поддержку производства чипов по передовым технологиям на территории Японии. Какая часть общей суммы в итоге достанется японской компании Rapidus, которая намеревается к 2027 году наладить на острове Хоккайдо массовый выпуск 2-нм чипов, не уточняется. Действующее правительство Японии готово до конца десятилетия на подобные нужды в общей сложности выделить более $66 млрд государственных субсидий. Власти считают развитие национальной полупроводниковой промышленности одной из своих приоритетных целей.

Пока вспомогательный бюджет утверждён только правительством Японии, ему ещё предстоит пройти обсуждение национальным парламентом, но это случится до конца текущего календарного года. За три предыдущих года власти страны уже выделили около $27 млрд субсидий, одной только компании Rapidus полагаются около $6,1 млрд финансовой поддержки от властей Японии.