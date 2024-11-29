Они слишком разные.

Некоторые источники накануне уже отмечали, что Qualcomm якобы охладела к идее покупки компании Intel, но ресурс DigiTimes счёл нужным добавить, что сделка изначально выглядела маловероятной. Сама Qualcomm, как утверждается, такую идею никогда всерьёз не рассматривала. Этому нашлось достаточно причин, и потенциальные сложности с согласованием сделки со стороны регуляторов являются лишь одной из них.

Источник изображения: Qualcomm

В этом отношении слухи о возможности покупки активов Altera конкурирующей компанией Lattice Semiconductor кажутся куда более жизнеспособными, но в данном случае всё упирается в нехватку денег у потенциального покупателя. Если же вернуться к Qualcomm, то компания куда более уверенно смотрит в своё будущее, где она продолжает продвигать архитектуру Arm в различные сегменты рынка, включая ПК. Если бы ей хотелось выйти на рынок x86-совместимых процессоров, то она бы присмотрелась к покупке Intel, но пока она комфортнее чувствует себя в сегменте Arm-совместимых решений.