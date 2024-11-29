Но не все, поэтому прогнозы неоднозначные.

Как сообщает Reuters, аналитики Jefferies считают реакцию китайского рынка на выход флагманской серии Huawei Mate 70 довольно сдержанной, если опираться на сетевую активность аудитории. Это позволяет экспертам предположить, что семейство Mate 70 по популярности не сможет превзойти предшественников, хотя в какой-то мере это будет обусловлено и сохраняющимися трудностями с наращиванием объёмов выпуска необходимых для этих смартфонов компонентов.

Источник изображения: Huawei Technologies

На волне китайского патриотизма с осени прошлого года было продано не более 13 млн смартфонов семейства Huawei Mate 60, что ниже заложенных Jefferies в изначальный прогноз 15–16 млн, да и представленные в апреле смартфоны Pura 70 пока нашли не более 5 млн владельцев. Соответственно, новейшее семейство Mate 70 вряд ли разойдётся по рынку тиражом более 13 млн штук за сопоставимое время. В целом по итогам текущего года Huawei не сможет поставить запланированные представителями Jefferies 48 млн смартфонов.

Представители Canalys с этой точкой зрения не согласны, и утверждают, что серия Mate 70 окажется незначительно популярнее предшественников, в том числе и благодаря решению проблем с производством компонентов в нужных количествах. В третьем квартале Huawei занимала второе место на китайском рынке смартфонов, её до этого на протяжении четырёх кварталов подряд удавалось поставлять более чем по 10 млн смартфонов.