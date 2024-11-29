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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Kioxia собирается сократить объёмы выпуска памяти NAND с декабря этого года
Чтобы удержать цены на стабильном уровне.

Рынок твердотельной памяти на протяжении нескольких месяцев демонстрировал положительную динамику изменения цен, поэтому производители заинтересованы в сохранении этой тенденции. При этом спрос на память типа NAND растёт не так стабильно, хотя серверный сегмент из-за расширения инфраструктуры систем искусственного интеллекта начинает играть всё более значимую роль. Как отмечает China Times, японская Kioxia, которая является третьим по величине производителем твердотельной памяти в мире, готовится сократить объёмы выпуска продукции уже в следующем месяце.

Источник изображения: Kioxia

О некоторой стабилизации рынка говорит возвращение величины складских запасов памяти типа NAND до 10–12 недель реализации. Как ожидается, Samsung также собирается сократить объёмы выпуска памяти для сохранения стабильности цен. Компания остаётся крупнейшим производителем NAND, её бизнес в значительной степени зависит от ситуации на этом рынке. По прогнозам TrendForce, в четвёртом квартале совокупная выручка участников рынка памяти NAND последовательно сократится на 10%. На решение производителей сократить объёмы выпуска памяти влияют и ожидания по снижению спроса на китайском рынке.

#полупроводники #nand #твердотельная память #kioxia
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