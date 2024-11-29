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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Renault нанимает персонал в Китае, чтобы усилить свои позиции на европейском рынке электромобилей
И перенять технологии у восточных партнёров.

Один из старейших автопроизводителей в мире, компания Renault, если верить Bloomberg, прекрасно осознаёт, что будущее бизнеса по выпуску электромобилей неразрывно связано с Китаем, даже если этот производитель на местном рынке подобную продукцию не предлагает. В КНР французский автогигант намерен формировать команду специалистов, которые будут разрабатывать электромобили и сопутствующие технологии, способные пригодиться при производстве машин для европейского рынка.

Источник изображения: Renault

Renault уже наняла 200 специалистов в Шанхае, которые будут помогать в разработке электромобиля стоимостью менее 20 000 евро и программного обеспечения. Представители компании не скрывают, что будут использовать опыт китайских специалистов в своих интересах. Кроме того, в штате Renault работают около 3000 инженеров, базирующихся в Индии. К 2026 году все актуальные электромобили Renault перейдут на использование LFP-аккумуляторов. Материнский концерн не торопится продавать акции своего «электрического» подразделения Ampere на IPO. Сейчас приоритетной задачей для этой структуры является привлечение максимального количества партнёров для Renault в Китае. Они могут предоставить широкий ассортимент компонентов по низким ценам, что привлекает автопроизводителя.

Тем не менее, собирать свои электромобили для европейского рынка Renault собирается во Франции, и местные предприятия уже проходят технологическое перевооружение. Некоторые эксперты выражают опасения, что в сложных экономических условиях этому производителю будет сложно выжить, даже с учётом наличия 15-процентного пакета акций у французского правительства. К 2026 году Renault стремится научиться выпускать сопоставимые по характеристикам с китайскими моделями электромобили на территории Европы.

#электромобили #китайские производители #renault
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