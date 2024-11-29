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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Правительство Германии выделит на субсидирование полупроводниковой промышленности 2 млрд евро
Только-только-только этого мало!

Прежде чем Intel в этом году приняла решение повременить со строительством в немецком Магдебурге двух предприятий по выпуску чипов, которые обошлись бы инвесторам в 30 млрд евро, она успела заручиться поддержкой Евросоюза в виде субсидий, но решающего значения они не имели, поскольку в условиях ограниченности бюджета компания была вынуждена сосредоточиться на развитии своей американской производственной базы. На этом фоне упоминаемая Bloomberg попытка немецких властей привлечь на свою землю производителей чипов выглядит не очень убедительной, поскольку на всех соискателей предусмотрено только 2 млрд евро субсидий.

Источник изображения: GlobalFoundries

Министерство экономики Германии хотело бы использовать данные средства для субсидирования строительства предприятий, которые по своему техническому оснащению и возможностям превосходили бы уже имеющиеся. В настоящий момент немецкая полупроводниковая отрасль сосредоточена на выпуске чипов с использованием довольно зрелой литографии, но пару лет назад европейские власти декларировали цель увеличения доли региона на рынке услуг в сфере передовой литографии до 20% от мирового объёма к концу десятилетия.

Немецкие чиновники при помощи предлагаемых субсидий хотели бы охватить от 10 до 15 проектов на территории страны, которые занимались бы выпуском различной полупроводниковой продукции или материалов для её изготовления, либо концентрировались бы на упаковке и тестировании чипов. Цель программы вполне понята — создание стабильной и сильной экосистемы по выпуску микроэлектронной продукции в Германии и Европе в целом.

#полупроводники #германия #субсидии
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