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Новости Hardware Алексей Сычёв
Итоги распределения субсидий по «Закону о чипах» в США могут быть пересмотрены правительством Трампа
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К настоящему времени правительство США успело предварительно распределить примерно $32,8 млрд субсидий на строительство предприятий по производству чипов на территории страны, судьба ещё $6,2 млрд пока не определена, но из восьми потенциальных получателей самых крупных субсидий, как напоминает одно известное американское издание, гарантии Министерства торговли США на выделение субсидий получили только пять компаний (TSMC, GlobalFoundries, Intel, BAE Systems и Rocket Lab), которым в общей сложности обещаны $16 млрд.

Источник изображения: TrendForce

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) полна решимости распределить все $39 млрд до истечения срока своих полномочий в связи с предстоящим в январе возвращением Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом. Между тем, соратник избранного президента Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy), которому вместе с Илоном Маском (Elon Musk) предстоит возглавить новый Департамент эффективности правительства, полон решимости подвергнуть дополнительному аудиту все решения своих предшественников в сфере субсидирования национальной полупроводниковой отрасли. По мнению политика, «Закон о чипах» 2022 года предусматривает напрасное расходование государственных средств. Активность нынешнего министра торговли США по спешному распределению субсидий Рамасвами также осуждает и считает неприемлемой. В целом, ведомство Рамасвами и Маска после прихода к власти Трампа тщательно проанализирует и выделение средств по «Закону о борьбе с инфляцией», который администрация Байдена продвигала в течение его президентского срока.

#сша #дональд трамп #субсидии #закон о чипах
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