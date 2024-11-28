Борьба с фейками в Китае демонстрирует высокую эффективность правоохранительной системы.

Родившийся на страницах социальной сети Weibo в конце прошлой недели слух о намерениях крупнейшего в Китае автопроизводителя BYD купить стартап NIO, как отмечает CnEVPost, наделал немало шума в китайском автомобильном сообществе. Руководству обеих компаний пришлось отрицать намерения создать совместное предприятие, в котором 51% акций принадлежал бы BYD, а оставшиеся 49% акций достались NIO. Как выясняется, этот слух сфабриковал с использованием для иллюстрации нейронных сетей некий 29-летний житель Китая по фамилии Се, который на этой неделе был задержан полицией по обвинению в распространении недостоверной информации.

Источник изображения: BYD

Этот слух владелец учётной записи в социальной сети Weibo пытался использовать для его раскрутки в медийном пространстве Китая, но теперь ему грозит от 5 до 10 дней содержания под стражей и выплата штрафа в размере $69. Представители BYD и NIO были возмущены распространением такой информации о своём бизнесе, а потому подали совместное заявление в полицию. Последней удалось задержать распространителя недостоверных слухов по горячим следам.