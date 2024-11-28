Есть также особая версия, вдохновлённая суперкаром Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

В Китае представлен Redmi K80 Pro. Новинка базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite и оснащена аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Заявлена защита по стандарту IP68. Цена базовой версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 3700 юаней (приблизительно 510 долларов США).

Redmi K80 Pro получил тройную камеру. Основной модуль построен на 50-мегапиксельном сенсоре OmniVision OVX8000 (1/1.55”) с объективом f/1.6 и оптической стабилизацией. Поддерживается запись видео в формате 8K с частотой 24 кадра в секунду, а также 4K и 1080p с частотой до 60 кадров в секунду. Сверхширокоугольная камера имеет разрешение 32 Мп и угол обзора 120°. Телеобъектив – 50-мегапиксельный Samsung JN5 с 2,5-кратным оптическим и 5-кратным цифровым зумом, диафрагмой f/2.0 и оптической стабилизацией.

Увеличенная до 6000 мАч ёмкость аккумулятора обеспечивает заметный прирост автономности по сравнению с предшествующей моделью K70 Pro. Заявлено 1600 циклов зарядки. Технология быстрой зарядки Surge P3 (120 Вт) позволяет полностью зарядить устройство за 28 минут. Предусмотрена и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. За энергоэффективность отвечает чип G1.

6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц изготовлен по новой технологии, обеспечивающей повышение энергоэффективности на 8%. Поддерживаются технологии HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid. Пиковая яркость достигает 3200 нит. Дисплей защищён стеклом Dragon Crystal 2.0. Redmi K80 Pro оснащён сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, и 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Использована технология DC dimming для снижения нагрузки на зрение.

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7 (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 6.0. За усиление сигнала отвечает чип T1S. Эффективное охлаждение процессора Snapdragon 8 Elite обеспечивает трёхмерная испарительная камера, снижающая температуру до 3°C. Обработкой графики занимается чип Xiaomi D1, отвечающий за сверхвысокое разрешение, генерацию кадров и технологию Super HDR. В продаже также появится лимитированная версия Redmi K80 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse (16 ГБ/1 ТБ) с набором эксклюзивных аксессуаров.

Стоимость Redmi K80 Pro в Китае: 12/256 ГБ — 3700 юаней (около $510); 12/512 ГБ — 4000 юаней (около $550); 16/512 ГБ — 4300 юаней (около $590); 16/1 ТБ — 4800 юаней (около $660). Lamborghini Edition — 5000 юаней (около $690). Толщина двухслойного стеклянного корпуса с ультратонкими рамками 1,9 мм вокруг дисплея — 8,4 мм, вес — 212 г. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP68.