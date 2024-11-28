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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская CXMT сможет избежать санкций США, но прочим поставщикам HBM этого сделать не удастся
Грядущие ограничения окажутся во многом мягче, чем ожидалось.

По информации Bloomberg, действующее правительство США разродится новыми экспортными ограничениями в адрес китайской полупроводниковой промышленности в следующий понедельник, и набор предлагаемых мер по сдерживанию её развития окажется мягче ожидаемого. По крайней мере, китайский производитель памяти типа DRAM, компания CXMT под санкции не попадёт только на том основании, что имеются причины подозревать её в подготовке к производству HBM2E. Ограничения наверняка могут настичь CXMT позднее, но пока американские власти не считают её активность серьёзной угрозой для национальной безопасности.

Источник изображения: Samsung Electronics

Зато поставки в Китай памяти класса HBM зарубежного производства власти США намерены ограничить, хотя пока говорить о конкретной специфике санкций в этой сфере преждевременно. Перечень поставщиков Huawei, которые попадут под санкции США, также несколько сокращён, хотя выпускающая для неё чипы SMIC в нём фигурирует двумя своими предприятиями. Зато под нажимом американских поставщиков оборудования для выпуска чипов новый пакет санкций не стал ограничивать поставки такой продукции в адрес конкретных производителей чипов в Китае, а оказался нацелен на более чем сотню поставщиков оборудования в самом Китае. Это позволит американским поставщикам оборудования не лишиться своего бизнеса в Поднебесной окончательно.

Не считает целесообразным нынешнее американское правительство и чрезмерно давить на своих союзников в лице Нидерландов и Японии. Они по-прежнему могут присоединяться к санкциям США в добровольном порядке, но здравый расчёт показывает, что зависящие от китайского рынка на 50% своей выручки поставщики оборудования из обеих стран вряд ли будут этому способствовать. Тем более, что Нидерланды и Япония ждут января, когда в Белый дом вернётся Дональд Трамп (Donald Trump), способный пересмотреть санкционную политику в её нынешнем виде.

#сша #китай #санкции #cxmt
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