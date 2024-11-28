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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Получив субсидии от властей США, компания Intel лишится права продать производственное подразделение
Любые изменения в структуре капитала придётся согласовывать с правительством.

Условия предоставления субсидий по «Закону о чипах» в США изначально подразумевали некоторые обязательства со стороны их получателей. В частности, власти США предлагали ограничить размер прибыли, который должен был оставаться в распоряжении получателей субсидий, а также запретить выкуп акций и ограничить выплату дивидендов. В случае с компанией Intel, которая недавно добилась права получить $7,86 млрд субсидий на строительство своих предприятий в США, как отмечает Reuters, возникло ещё одно обязательство.

Источник изображения: Intel

Правительство США не запрещает Intel выделять производственный бизнес в самостоятельную компанию, но не разрешает продавать крупные пакеты акций этой дочерней структуры. При любом сценарии развития событий Intel обязана владеть не менее 50,1% акций подразделения Intel Foundry, если оно останется частным. В случае выхода на IPO материнская компания лишается права продать кому-либо из сторонних акционеров более 35% акций Intel Foundry, сохраняя за собой меньший по размеру пакет. Об этих ограничениях стало известно из документов, поданных компанией американским регуляторам в сфере оборота ценных бумаг. Любые крупные изменения в структуре акционерного капитала потребуют от Intel согласования с Министерством торговли США.

#intel #акции #субсидии #закон о чипах #капитал
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