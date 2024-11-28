Красивенький.

ZTE представила флагманский смартфон Z70 Ultra на мировом рынке. Несколько дней назад новинка дебютировала в Китае. Чем интересен новый аппарат?

Z70 Ultra оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и частотой опроса сенсора до 960 Гц. Экран на лицевой стороне устройства занимает 95,3% площади. Дисплей поддерживает 10-битную глубину цвета, полностью покрывает цветовой охват DCI-P3, имеет пиковую яркость 2000 нит, а также DC dimming и ШИМ-затемнение с частотой 2592 Гц для снижения нагрузки на глаза.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite в паре с графическим процессором Adreno 830. Объём оперативной памяти LPDDR5X — до 24 ГБ, постоянной памяти UFS 4.0 — до 1 ТБ. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Nebula AIOS.

Nubia Z70 Ultra получил аккумулятор ёмкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. Устройство защищено от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. Кроме того, смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, имеет два динамика с DTS:X ULTRA, три микрофона и два линейных вибромотора.

Фотовозможности Z70 Ultra представлены тройной камерой: 50-мегапиксельным основным сенсором с переменной диафрагмой (f/1.59 - f/4.0) и оптической стабилизацией, 50-мп сверхширокоугольным объективом (120°) с функцией макросъемки, и 64-мп перископическим телеобъективом с оптической стабилизацией. Фронтальная 16-мп камера расположена под дисплеем.