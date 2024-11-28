Но ради общего блага и собственной прибыли она готова к этому.

В прошлом году на правах крупнейшего поставщика электромобилей на рынок Северной Америки компания Tesla призвала под знамёна стандарта NACS многих конкурентов, предоставив произведённым ими электромобилям доступ к своим фирменным зарядным станциям. В ближайшие пару лет почти все предлагаемые в регионе электромобили станут оснащаться зарядными портами NACS, что позволит им пользоваться станциями Tesla без дополнительных адаптеров, которые они вынуждены применять сейчас. Как сообщает Electrek, открытие доступа к фирменным зарядным станциям Supercharger для машин других марок потребовало от компании Tesla довольно серьёзных доработок на большинстве из них.

Источник изображения: Tesla

Поскольку размещение зарядного порта на корпусе электромобиля варьируется от марки к марке, Tesla пришлось пересмотреть планировку на ряде зарядных станций, чтобы приехавший для подзарядки электромобиль другой марки не блокировал более одного парковочного места. Соответствующим образом было модифицировано и фирменное приложение Tesla, которое теперь учитывает вероятность неоптимального размещения стороннего электромобиля на зарядной станции, которое блокирует доступ к свободным зарядным постам.

Кроме того, ведётся работа по замене зарядных кабелей на более длинные, она уже проделана на 1500 станциях, и в последующие 18 месяцев длинные кабели будут установлены на большинстве фирменных зарядных станций Tesla. Наконец, компания начала агитировать других производителей электромобилей придерживаться единообразия в размещении зарядных портов: либо на левом заднем крыле, либо на переднем правом. Это позволяет оптимально подключать электромобили к зарядным постам Tesla Supercharger с точки зрения занимаемого пространства на прилежащих площадках.