Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Xiaomi выпустила Redmi K80 с Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором на 6550 мАч
Аппарат работает под управлением HyperOS 2.

Xiaomi представила смартфон Redmi K80 вместе с K80 Pro. Новинка получила убедительную аппаратную начинку, конкурентную цену, рекордную для Xiaomi ёмкость аккумулятора и новейший процессор Snapdragon.

Redmi K80 оснащён 6,67-дюймовым 2K-дисплеем (3200×1440) с пиковой яркостью 3200 нит и типичной яркостью 1800 нит. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту опроса сенсорного экрана 480 Гц (и до 2560 Гц в играх), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid и технологию защиты зрения Xiaomi Qingshan Eye Protection 2.0.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3, изготовленный по 4-нм техпроцессу TSMC. Он работает в сочетании с восьмиядерным процессором с частотой до 3,3 ГГц и графическим процессором Adreno 750. Предусмотрены движок Qualcomm AI Engine и эффективная система охлаждения с двумя контурами. Redmi K80 работает под управлением HyperOS 2. Объём оперативной памяти LPDDR5x достигает 16 ГБ, встроенной памяти UFS 4.0 — до 1 ТБ.

Тройная основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 (f/1.6, OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° и 2-мегапиксельный макрообъектив. Redmi K80 поддерживает режимы Super Night Mode и Dynamic Photos, а также запись видео в формате 8K. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Ёмкость аккумулятора — рекордные 6550 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт. Чипы Surge P3 и Surge G1 обеспечивают энергоэффективность и безопасность зарядки.

Смартфон защищён от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. В числе прочих особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, NFC и стереодинамики.

#смартфоны #xiaomi #redmi k80
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi теперь рассчитывает выпустить по итогам года 130 000 электромобилей SU7
ZTE представила флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra с тонкими рамками экрана и Snapdragon 8 Elite за $635
iPhone SE 4 появится весной 2025 года с собственным 5G-модемом Apple
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
53
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
181
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
28
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
40
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
10
Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
+
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
5

Сейчас обсуждают

Daniil Beliaev
20:48
Почему? Просто на таких скоростях не нужно летать на пределе. А, например, подвесной бак вместе с подвеской-пилоном можно и отстрелить при радиоопасном приближении к зоне "кипиша"...
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
aleximus777
20:42
Так 5090 и с киберпанком 2077 не справится в нативе. Игре 4 года.
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
ebatorуа
20:41
южный просто скоро будет Российским.Целый он лучше,чем его развалины.
Боеголовки «Орешника», которым ударили по "Южмашу" оказались без заряда взрывчатки
flyne
20:39
Вот почему я ненавижу хуавей. Они китайцы и от них непонятно что ждать, ведь санкции с Америки идут как запреты от Роскомнадзора
Huawei представила первый смартфон с китайской операционной системой
Александр Ломакин
20:35
Ну да - это же НАРОДНЫЙ проц! На его основе можно собрать НАРОДНЫЙ комп с кучей сомнительных переплат:))) Увлечься фанатизмом по SSD Samsung, кучей памяти, мать под апгрейд, дорогим корпусом и т.п. В ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
linux4ever
20:35
Понятно откуда он COMPAT взял, но тоже артефактов нет.
Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1
DTS
20:34
А нам какое дело до их проблем...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Misha hm
20:30
Мда, у меня в ноуте i5-12500H быстрее, чем этот i9. Хреново продумали охлаждение.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
Сергей Зинкевич
20:30
Опять нашим мозга крутить будут
Индия может закупить у Российской Федерации бомбардировщики Ту-160М
linux4ever
20:29
Ну чувак типичный Senior DevOps, заработал на отличный процик, не видишь что-ли.
Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем