Аппарат работает под управлением HyperOS 2.

Xiaomi представила смартфон Redmi K80 вместе с K80 Pro. Новинка получила убедительную аппаратную начинку, конкурентную цену, рекордную для Xiaomi ёмкость аккумулятора и новейший процессор Snapdragon.

Redmi K80 оснащён 6,67-дюймовым 2K-дисплеем (3200×1440) с пиковой яркостью 3200 нит и типичной яркостью 1800 нит. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту опроса сенсорного экрана 480 Гц (и до 2560 Гц в играх), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid и технологию защиты зрения Xiaomi Qingshan Eye Protection 2.0.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3, изготовленный по 4-нм техпроцессу TSMC. Он работает в сочетании с восьмиядерным процессором с частотой до 3,3 ГГц и графическим процессором Adreno 750. Предусмотрены движок Qualcomm AI Engine и эффективная система охлаждения с двумя контурами. Redmi K80 работает под управлением HyperOS 2. Объём оперативной памяти LPDDR5x достигает 16 ГБ, встроенной памяти UFS 4.0 — до 1 ТБ.

Тройная основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 (f/1.6, OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° и 2-мегапиксельный макрообъектив. Redmi K80 поддерживает режимы Super Night Mode и Dynamic Photos, а также запись видео в формате 8K. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Ёмкость аккумулятора — рекордные 6550 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт. Чипы Surge P3 и Surge G1 обеспечивают энергоэффективность и безопасность зарядки.

Смартфон защищён от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. В числе прочих особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, NFC и стереодинамики.