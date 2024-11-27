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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Карманные компьютеры Pilet на базе Raspberry Pi 5 скоро появятся на Kickstarter
Ретро-стиль, ценник в размере 200 долларов

Компания SoulScircuit анонсировала скорый запуск краудфандинговой кампании на Kickstarter для своих карманных компьютеров Pilet 5 и Pilet 7. Оба устройства построены на базе Raspberry Pi 5 и выполнены в ретро-стиле. На странице проекта можно подписаться на уведомление о старте кампании.

Pilet 7 представляет собой модульный планшет с 7-дюймовым дисплеем и слотом расширения, позволяющим подключать клавиатуру, геймпад или другие аксессуары. Pilet 5 — это более компактная версия с 5-дюймовым экраном и встроенной клавиатурой.

Ранее предполагалось, что цена устройств составит около 200 долларов, однако теперь на сайте SoulScircuit указана ориентировочная стоимость в 250 долларов. Окончательная цена будет объявлена во время кампании, которая стартует в конце ноября.

Pilet 5 оснащен встроенной клавиатурой, геймпадом с джойстиком и кнопками, трекболом и колесом прокрутки. Модульная конструкция Pilet 7, в свою очередь, дает возможность легко менять устройства ввода.

В основе обоих компьютеров лежит Raspberry Pi 5, что обеспечивает им следующие характеристики: четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, поддержку до 8 ГБ памяти LPDDR4x-4267, слот для карт памяти microSD, интерфейс PCIe 2.0 x1. Кроме того, устройства оборудованы двумя портами USB 3.0, двумя портами USB 2.0, Gigabit Ethernet, 40-контактным разъемом и портом USB Type-C для питания.

Компьютеры Pilet превращают Raspberry Pi 5 в полноценное мобильное устройство благодаря сенсорному экрану и аккумулятору, обеспечивающему до 7 часов автономной работы. SoulScircuit также рассматривает возможность выпуска модуля 4G LTE. Более подробная информация будет доступна после запуска кампании на Kickstarter.

#компьютеры #kickstarter #raspberry pi 5 #pilet #pilet 5 #pilet 7
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