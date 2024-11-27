Что там у AMD — пока не совсем понятно.

NVIDIA оснастит настольные видеокарты GeForce RTX 50 памятью Samsung GDDR7. Мобильные версии RTX 50, ожидаемые в первом квартале 2025 года, могут получить память от Samsung, SK Hynix или Micron, сообщает Greened.

Samsung уже представила 3-гигабайтные модули памяти со скоростью до 40 Гбит/с, которые потенциально могут быть разогнаны до 42,5 Гбит/с. Возможно, именно они будут использоваться в будущих RTX 50 Ti/Super. Базовые версии RTX 50 на старте продаж, вероятно, будут оснащаться модулями со скоростью 28 Гбит/с, а некоторые модели — до 32 Гбит/с. Эта информация требует официального подтверждения, но образцы такой памяти уже тестируются. GDDR7 обеспечит значительный прирост пропускной способности по сравнению с GDDR6 и GDDR6X.

Samsung, SK Hynix и Micron уже производят образцы GDDR7. «NVIDIA станет пионером в использовании GDDR7, — утверждает инсайдер. — Для настольных решений компания выбрала исключительно Samsung GDDR7». Пока нет информации о планах AMD по использованию GDDR7 в Radeon RX 8000. Intel, предположительно, остановилась на GDDR6 для своих видеокарт Battlemage. Дженсен Хуанг представит GeForce RTX 50 на CES 2025 в январе.