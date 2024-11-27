К блоку можно подключить до девяти видеокарт.

Компания SilverStone анонсировала блок питания ZEUS 1650R Titanium, предназначенный для высокопроизводительных систем и рабочих станций. Ключевая особенность новинки — наличие трёх кабелей 12V-2×6 и семи разъёмов PCIe 6+2P, что технически позволяет подключить до девяти видеокарт.

ZEUS 1650R Titanium сертифицирован по стандарту 80 PLUS Titanium, что гарантирует высокую эффективность. Блок питания полностью модульный и рассчитан на круглосуточную работу. Он также довольно тяжёлый — 3,7 кг.

В современных реалиях системы с несколькими видеокартами встречаются крайне редко, в основном на специализированных платформах для обработки видео и задач искусственного интеллекта. С закатом технологий SLI и Crossfire многопроцессорные игровые конфигурации практически исчезли. Даже рендеринг с использованием нескольких GPU в DX12 не нашёл широкого применения. В результате мы видим в продаже ультрадорогие видеокарты, цена которых сопоставима со стоимостью двух видеокарт нескольких лет назад.

Несмотря на малую востребованность многопроцессорных систем сегодня, ZEUS 1650R может привлечь энтузиастов и оверклокеров. Мы уже сталкивались с видеокартами, имеющими два 16-контактных разъёма питания, и следующее поколение, по слухам, также будет требовать большей мощности. Поэтому двойные разъёмы питания в будущем могут стать нормой.

ZEUS 1650R Titanium пока не поступил в продажу, но можно с уверенностью предположить, что он будет стоить недешево.

Характеристики ZEUS 1650R Titanium: