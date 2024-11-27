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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASUS представила материнскую плату Pro WS Z890-ACE SE для рабочих станций с поддержкой процессоров Intel Arrow Lake
Как вы понимаете, стоить она будет очень дорого.

Компания ASUS анонсировала материнскую плату Pro WS Z890-ACE SE, разработанную специально для процессоров Intel Core Ultra 200 серии Arrow Lake. Несмотря на использование потребительского чипсета Z890, плата выполнена в формате для рабочих станций и обладает рядом особенностей, отличающих её от обычных моделей. Ключевое отличие — повернутый разъём LGA1851, что повлекло за собой изменение расположения VRM и других компонентов на плате.

Схема питания VRM реализована по формуле 16+2+1+2 фазы, обеспечивая достаточную мощность для новых процессоров. Четыре слота для модулей памяти DDR5 DIMM расположены в верхней части платы, что также нетипично для стандартных решений. ASUS заявляет о поддержке разгона памяти до впечатляющих 9066 МТ/с.

Помимо этого, Pro WS Z890-ACE SE может похвастаться богатым набором интерфейсов, включая Thunderbolt 4, высокоскоростные сетевые интерфейсы 10GbE и 2.5GbE, два слота PCIe 5.0 для видеокарт нового поколения, один слот M.2 PCIe 5.0, три слота M.2 PCIe 4.0 и другие разъёмы. ASUS также внедрила в новинку ряд фирменных технологий на базе искусственного интеллекта, таких как AI Overclocking, AI Cooling II, AI Advisor и NPU boost, призванных оптимизировать производительность и охлаждение системы. Для удалённого управления предусмотрена поддержка IPMI серверного класса с контроллером BMC AST2600 и выделенным портом LAN. В комплект поставки входит программное обеспечение ASUS Control Center Express для мониторинга и управления в режиме реального времени.

Характеристики ASUS Pro WS Z890-ACE SE:

  • поддержка процессоров Intel Core Ultra 9, 7 и 5 для настольных ПК (сокет LGA1851);
  • 16+2+1+2-фазная система питания, разъёмы ProCool II, высококачественные дроссели из сплава и долговечные конденсаторы;
  • Thunderbolt 4, Ethernet 10 Гбит/с и 2.5 Гбит/с, два слота PCIe 5.0 x16, один слот M.2 PCIe 5.0, три слота M.2 PCIe 4.0, разъём USB 20 Гбит/с на передней панели;
  • фирменные технологии на базе ИИ: AI Overclocking, AI Cooling II, AI Advisor и NPU boost; Удобная конструкция для самостоятельной сборки: PCIe Slot Q-Release Slim с SafeSlot, M.2 Q-Latch, BIOS FlashBack, Q-Connector;
  • удалённое управление IPMI серверного класса и встроенный BMC: аппаратное и программное управление с выделенным портом LAN, подключённым к встроенному контроллеру BMC AST2600, а также программное обеспечение ASUS Control Center Express для мониторинга и управления в режиме реального времени.

Цена Pro WS Z890-ACE SE пока не объявлена, но она вряд ли будет низкой. Для тех, кому требуется полноценное решение для рабочих станций, Intel вскоре выпустит процессоры Xeon W-серии и чипсет W880.

#intel #asus #материнские платы #intel arrow lake #asus pro z890 ace se
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В чем прикол такой компоновки? Ни радиатор нормальный воткнуть на врм, ни кабеля спрятать на питание процессора.
ASUS представила материнскую плату Pro WS Z890-ACE SE для рабочих станций с поддержкой процессоров Intel Arrow Lake
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