Существующая Legion Go многим кажется большой, а тут совсем перебор.

Tencent, один из лидеров игровой индустрии Китая, представила прототип новой портативной консоли под названием 3D One. Устройство сразу привлекает внимание своим внушительным 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K и высокой частотой обновления 120 Гц. Внешне консоль напоминает увеличенную версию Legion Go, но её ключевой особенностью является технология отслеживания взгляда, которая должна обеспечить более глубокое погружение в игровой процесс. По крайней мере, так заверяет производитель, но мы с вами всё понимаем.

Внутри 3D One установлен процессор Intel Core Ultra 7 258V, основанный на архитектуре Lunar Lake. Этот чип включает в себя четыре ядра Lion Cove и четыре ядра Skymont. Сюда же добавляем 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533. За графику отвечает интегрированное решение Intel Arc 140V на базе архитектуры Xe2-LPG, которая уже успела показать себя с хорошей стороны в ноутбуках.

На данный момент лишь две компании заявили о планах по выпуску портативных игровых устройств на базе процессоров Lunar Lake. Наиболее многообещающим кандидатом считается MSI Claw, однако предыдущая модель MSI, основанная на архитектуре Meteor Lake, не смогла составить достойную конкуренцию многочисленным системам на базе AMD Ryzen Z1/Phoenix.

Консоль Tencent также получит достаточно ёмкую батарею с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт (точная ёмкость пока неизвестна) и съёмные контроллеры, которые можно менять местами или заменять на клавиатуру, по аналогии с некоторыми моделями Onexplayer. Учитывая использование процессора Intel Lunar Lake, вполне вероятно, что устройство будет работать под управлением операционной системы Windows 11 или какой-либо специализированной сборки Linux.

К сожалению, 3D One пока остаётся лишь экспериментальной разработкой. На данный момент нет никакой информации о планируемой дате выпуска, цене или доступности устройства. Поэтому рано говорить о коммерческих перспективах устройства. Однако сам факт появления подобного прототипа свидетельствует о растущем интересе к портативным игровым устройствам с большими экранами. Насколько удобно будет держать такую «бандуру» во время продолжительной игровой сессии — отдельный вопрос.