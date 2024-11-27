Производитель не стесняется просить много денег за неё.

Первые портативные игровые устройства, оснащённые новейшими процессорами AMD серии Strix Point, появились в продаже. Компания OneXPlayer начала поставки модели Onexfly F1 Pro, которая, помимо передовой аппаратной начинки, выделяется крайне высокой стоимостью и отсутствием обзоров на английском языке. Последний пункт, надеемся, будет исправлен в ближайшем будущем.

Onexfly F1 Pro может похвастаться OLED-дисплеем с диагональю 7 дюймов, разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц, что превосходит показатель 120 Гц у недавно выпущенной ZOTAC Zone. Однако, несмотря на привлекательные характеристики экрана, цена устройства вызывает вопросы.

Стартовая цена модели с процессором Ryzen AI 9 365 составляет 1099 долларов, что дороже многих ноутбуков на базе этого же чипа. Желающим приобрести версию с топовым Ryzen AI 9 HX 370 придется выложить минимум 1339 долларов, что на 91% превосходит стоимость ROG Ally X.

Конфигурации и цены OneXFly F1 Pro:

Ryzen AI 9 365, 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD: 1099 долларов

Ryzen AI 9 365, 32 ГБ ОЗУ + 2 ТБ SSD: 1199 долларов

Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD: 1339 долларов

Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ ОЗУ + 2 ТБ SSD: 1439 долларов

Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD: 1599 долларов

Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ ОЗУ + 2 ТБ SSD: 1699 долларов

F1 Pro – первая компания, выпустившая портативную консоль на базе процессоров Ryzen AI 9 365 и Ryzen AI 9 HX 370. Оба чипа относятся к семейству Strix Point Zen5 и оснащены новейшей интегрированной графикой AMD RDNA3.5. Помимо архитектурных улучшений, новые процессоры получили увеличенное количество ядер CPU и GPU, что обеспечивает прирост производительности. Ранее оформившие предзаказ покупатели получали в подарок медаль и специальный чехол, однако эта акция уже завершена.

Отсутствие англоязычных обзоров вызывает недоумение, хотя на китайской платформе Bilibili уже появились первые материалы. Это наводит на мысль о том, что производитель в первую очередь ориентируется на внутренний рынок. Высокая цена устройства вряд ли оправдана, учитывая малоизвестность бренда OneXPlayer.

Разумнее дождаться выхода портативных консолей нового поколения от Lenovo и ASUS, которые, вероятно, предложат аналогичные характеристики по более привлекательной цене. Ожидается, что устройства на базе Ryzen Z2 будут представлены на CES 2025.