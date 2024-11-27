Сразу на четверть сроком на ближайшие три года.

Уступающая Samsung в общих масштабах бизнеса южнокорейская компания SK hynix остаётся лидером рынка памяти типа HBM за счёт крупных контрактов с NVIDIA, которая сейчас кратно наращивает свою выручку от года к году благодаря буму систем искусственного интеллекта. Как отмечает Bloomberg, на этом фоне руководство SK hynix задумалось об ускоренном возврате средств своим инвесторам.

Источник изображения: SK hynix

В планы производителя памяти входит увеличение размера дивидендов на 25% в ближайшие три года. За указанный период она собирается потратить на соответствующие выплаты акционерам около $2,1 млрд в совокупности. Кроме того, такой план соответствует базовому сценарию, и если бизнес будет приносить больше доходов, то и дивидендные выплаты могут быть увеличены.