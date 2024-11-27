Налетай, пока не подорожало!

Готовящийся во второй раз занять пост президента США Дональд Трамп (Donald Trump) недвусмысленно дал понять, что готов «взяться за старое» и поднять импортные пошлины на товары из Китая, включая электронные компоненты. Поскольку без последних не мыслят своей деятельности многие американские поставщики электронных устройств, то они сейчас пытаются создать увеличенный запас компонентов, закупленных в Китае по старым ценам, как сообщает Nikkei Asian Review.

Источник изображения: Microsoft

С такими просьбами, по данным японского источника, к своим поставщикам обратились компании Microsoft, Dell и HP Inc. Если две последние преимущественно беспокоятся о запасе комплектующих для производства серверных систем и ПК, то первая также интересуется возможностью создания увеличенного запаса компонентов для выпуска игровых консолей Xbox, которые неминуемо подорожают в США в случае введения Трампом повышенных пошлин на комплектующие китайского производства. Американские компании также ищут пути как можно более скорого переноса части производственных мощностей своих подрядчиков за пределы Китая в течение следующего года. Безусловно, на весь рынок ПК и комплектующих решения Трампа относительно пошлин в США не повлияют, но местный рынок достаточно велик, чтобы сподвигнуть к переезду отдельных базирующихся в Китае контрактных производителей.