Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung серьёзно перекроила структуру руководства компании
В новом составе оно должно способствовать укреплению конкурентных позиций на рынке.

Компания Samsung Electronics на этой неделе объявила о важных кадровых перестановках в руководстве, которые должны позволить ей лучше ориентироваться в существующих непростых рыночных условиях. Во-первых, возглавляющий бизнес по выпуску электронных устройств Чун Ён Хён (Jun Young-hyun) будет совмещать со своим коллегой пост генерального директора, а также возглавит бизнес по выпуску микросхем памяти и корпоративный Институт передовых технологий, который занимается исследовательской деятельностью.

Источник изображения: Samsung Electronics

Во главе контрактного бизнеса Samsung по выпуску чипов для сторонних заказчиков теперь встанет Хан Чин Ман (Han Jinman), который одновременно повышен в должности до президента Samsung Electronics. Кроме того, в структуре этого подразделения впервые появляется должность технического директора, которую займёт Нам Сок У (Nam Seok-woo).

Хан Чин Ман, который сохранит за собой пост генерального директора и разделит его с Чун Ён Хёном, одновременно возглавит профильный комитет совета директоров компании по улучшению качества продукции. У него есть опыт работы в сфере разработки оперативной и твердотельной памяти, с полупроводниковым бизнесом Samsung он в этом смысле хорошо знаком. Все эти кадровые мероприятия должны усилить конкурентные позиции Samsung на рынке и лучше подготовить бизнес компании к фазе роста. Полупроводниковое направление в этом плане занимает ключевую позицию, как следует из официального пресс-релиза Samsung.

#samsung #полупроводники #samsung electronics #кадровые перестановки
+
Написать комментарий (0)
Intel получит лишь $7,86 млрд безвозвратных субсидий от властей США на строительство предприятий по выпуску чипов
Власти Южной Кореи увеличат финансовую помощь полупроводниковой отрасли до $10 млрд по итогам 2025 года
Выпуск HBM2 в Китае начнётся не ранее следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
64
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
146
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
46
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
51
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
5
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
20
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
6
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
5
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2

Сейчас обсуждают

Eppius
10:08
Когда на блоке включается вентилятор ваша карта и вентеля процессора с вентелями корпуса уже дуют от души и заглушат шум любого вентилятора на блоке питания.
Seasonic представила блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition с поддержкой ATX 3.1 по цене $569
ИСКАНДЕР
10:08
Не переживай, вам там в укропии не долго осталось. )))
ВСУ дважды за последние три дня нанесли удары ракетами ATACMS по объектам в Курской области — МО РФ
Иван Костерин
10:05
Там мододелы уже поменяли русофобские песни, через годик патчи сделают, озвучку допилят и русофобию вырежут, оптимизацию поправят, можно будет и поиграть
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Анна Франскевич
10:03
Забейте, ему об этом годами говорят. Но это существо не обучаемо от слова совсем.
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Eppius
09:59
Впервые за три года? А они этот гром и сейчас производят?
Впервые уничтожен украинский ракетный комплекс "Гром" – аналог российского "Искандера"
cypher1999
09:59
Пусть сами разработчики и играют в своё поделие. И покупают тоже сами. Какие проблемы ? Или как всегда - "мыши кололись, плакали - но продолжали жрать кактусы" ?
Энтузиаст выпустил мод для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, повышающий интеллект противников
Лев корл
09:56
Два орешника Один по банковой, можно безъядерный второй по бескидскому тоннелю ядреный И чтобы парочка блоков "случайно" залетела на территорию польши
ВСУ дважды за последние три дня нанесли удары ракетами ATACMS по объектам в Курской области — МО РФ
ИСКАНДЕР
09:51
Сам то в это веришь? ))) Более вероятный сценарий - из-за урезания финансирования на чем то сэкономили, как результат это "что-то" не выдержало перегрузок при взлёте.
Экипаж МКС запечатал российское грузовое судно «Прогресс МС-29» из-за токсичного запаха
Владимир Свечников
09:45
В целом спорить не стану, скорее соглашусь. Уточню, что райзенов 5600 без Х в ДНС сейчас просто нет в наличии... Но вы серьёзно полагаете, что с видеокартами дешевле $500 есть ощутимая разница в играх...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
whitespirit
09:41
GameVoice подсуетятся, не переживай.
CD Projekt RED официально анонсирует The Witcher 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем