В новом составе оно должно способствовать укреплению конкурентных позиций на рынке.

Компания Samsung Electronics на этой неделе объявила о важных кадровых перестановках в руководстве, которые должны позволить ей лучше ориентироваться в существующих непростых рыночных условиях. Во-первых, возглавляющий бизнес по выпуску электронных устройств Чун Ён Хён (Jun Young-hyun) будет совмещать со своим коллегой пост генерального директора, а также возглавит бизнес по выпуску микросхем памяти и корпоративный Институт передовых технологий, который занимается исследовательской деятельностью.

Источник изображения: Samsung Electronics

Во главе контрактного бизнеса Samsung по выпуску чипов для сторонних заказчиков теперь встанет Хан Чин Ман (Han Jinman), который одновременно повышен в должности до президента Samsung Electronics. Кроме того, в структуре этого подразделения впервые появляется должность технического директора, которую займёт Нам Сок У (Nam Seok-woo).

Хан Чин Ман, который сохранит за собой пост генерального директора и разделит его с Чун Ён Хёном, одновременно возглавит профильный комитет совета директоров компании по улучшению качества продукции. У него есть опыт работы в сфере разработки оперативной и твердотельной памяти, с полупроводниковым бизнесом Samsung он в этом смысле хорошо знаком. Все эти кадровые мероприятия должны усилить конкурентные позиции Samsung на рынке и лучше подготовить бизнес компании к фазе роста. Полупроводниковое направление в этом плане занимает ключевую позицию, как следует из официального пресс-релиза Samsung.