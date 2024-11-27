Спрос на них сохраняется среди обеспеченных покупателей.

Если несколько лет назад многие автопроизводители строили смелые планы по отказу от моделей с ДВС до конца десятилетия, то теперь они трезво оценили спрос на электромобили и пересматривают планы в сторону увеличения продолжительности жизненного цикла моделей с ДВС и гибридов. По крайней мере, если опираться на публикацию Autonews, такой позиции придерживается производитель премиальных машин Porsche.

Источник изображения: Porsche

По словам представителей марки, многие клиенты в премиальном и люксовом сегментах до сих пор присматриваются к автомобилям с ДВС. Соответственно, компания считает уместным выпуск новых моделей, работающих на ископаемых видах топлива или использующих гибридную силовую установку. Panamera и Cayenne, как признался финансовый директор Porsche Лутц Мэшке (Lutz Meschke), получат обновлённые версии с ДВС. Это, естественно, не отменяет намерений Porsche выпустить долгожданный полностью электрический вариант Cayenne в 2026 году. Более компактный кроссовер Macan в электрическом исполнении уже начал поставляться, но на некоторых рынках он будет предлагаться и с ДВС, включая США.