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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Южной Кореи увеличат финансовую помощь полупроводниковой отрасли до $10 млрд по итогам 2025 года
Правда, эти деньги потом придётся вернуть.

Приход к власти Дональда Трампа (Donald Trump) в США, как поясняет Reuters, подстегнул южнокорейских чиновников к увеличению объёмов финансовой помощи, направляемой в национальную полупроводниковую отрасль. Если в середине текущего года они обсуждали выделение $18,6 млрд на соответствующие цели, то сейчас принято решение предусмотреть дополнительное предоставление льготных кредитов на сумму $10 млрд в течение следующего года.

Источник изображения: Samsung Electronics

Дополнительно игрокам полупроводникового рынка в Южной Корее будут предоставляться налоговые льготы. На строительство крупнейшего в мире кластера по производству памяти к югу от Сеула правительственные средства также будут направлены. Власти страны хотят частично покрыть $1,3 млрд расходов на подвод силовых линий к этой промышленной зоне.

Южнокорейские чиновники объяснили свою решимость увеличить поддержку национальной производственной программы озабоченностью по поводу возможных последствий прихода к власти в США Дональда Трампа. Он не только может лишить Samsung Electronics субсидий на строительство предприятий в Техасе, но и ввести повышенные пошлины на чипы, производимые в Китае. Южнокорейские SK hynix и Samsung на своих китайских предприятиях производят значительную часть продукции, поэтому подобные меры ударят по их бизнесу. Наконец, китайские власти в ответ на действия Трампа могут ухудшить условия для работы корейских компаний на пределами родной страны, поэтому поддержать национальную промышленность в этот момент истории важно, как решили корейские чиновники.

#полупроводники #южная корея #субсидии
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