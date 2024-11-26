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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel получит лишь $7,86 млрд безвозвратных субсидий от властей США на строительство предприятий по выпуску чипов
И пока откажется от кредита, который оказался не таким уж льготным.

Накануне уже активно обсуждались намерения американских чиновников уменьшить размер выделяемых Intel по «Закону о чипах» субсидий относительно первоначально обещанной суммы в $8,5 млрд. Теперь агентство Reuters со ссылкой на министра торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo) сообщает, что итоговая сумма субсидий, которую ведомство согласовало к выделению, ограничится $7,86 млрд. Данное решение было принято с учётом уже выделенных Intel по оборонному проекту $3 млрд субсидий на организацию выпуска передовых чипов в США для нужд военных заказчиков.

Источник изображения: Reuters, Kevin Lamarque

Субсидии, направленные Intel, будут использованы при реализации проектов по строительству предприятий в США на общую сумму $90 млрд. Компания намеревается с участием этих средств реализовать проекты в Аризоне, Нью-Мексико и Орегоне, а также Огайо, хотя в последнем случае и с задержкой относительно первоначально упоминавшегося конца 2025 года.

До конца декабря из указанной суммы Intel успеет получить $1 млрд субсидий. По словам американских чиновников, сокращение суммы финансовой помощи Intel никак не связано с финансовыми трудностями, которые сейчас переживает компания. В любом случае, Intel окажется крупнейшим получателем субсидий по «Закону о чипах», до этого выделение средств было подтверждено для тайваньской TSMC и американской GlobalFoundries, основными акционерами которой остаются арабские инвесторы.

Руководство Intel сегодня пояснило, что условия льготного кредита от властей США на сумму $11 млрд компанию не устраивают, и от его получения она пока воздержится, хотя после прихода в Белый дом новой команды правительства собирается вернуться к обсуждению данного вида поддержки своего бизнеса. Зато налоговые вычеты в размере 25% от своих капитальных вложений на сумму более $100 млрд она по мере реализации своих проектов она получать готова. Intel стала шестым получателем субсидий, которому власти США подтвердили выделение средств на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны.

#intel #сша #полупроводники #финансы #субсидии #закон о чипах
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