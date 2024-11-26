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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Зарубежные автопроизводители в Китае начнут терять до $20 млрд прибыли ежегодно
Многим из них придётся покинуть местный рынок.

Издание South China Morning Post напоминает, что компании Honda, Nissan и Volkswagen в этом году уже вынуждены были закрыть часть своих предприятий на территории Китая, поскольку их продукция становится всё менее востребованной на фоне успехов китайских производителей гибридов и электромобилей. Само собой, «ценовые войны» в этой тенденции играют не последнюю роль, и зарубежным производителям выжить на китайском авторынке становится всё сложнее.

Источник изображения: BYD

Аналитики UBS подсчитали, что зарубежные автопроизводители рискуют ежегодно терять по $20 млрд прибыли на рынке Китая, а снижением спроса на их продукцию может формировать запас из нераспроданных автомобилей в размере до 10 млн штук в год. Компаниям придётся пересмотреть стратегию своего присутствия на китайском рынке или покинуть его.

Доля китайских автопроизводителей на домашнем рынке увеличивается с 2017 года, но в 2024 году тенденция ускорилась. В октябре здесь было реализовано 2,73 млн пассажирских транспортных средств, что является самым высоким показателем за предыдущие десять лет. В годовом сравнении объёмы продаж выросли на 15%, а последовательно — на 9%. Более половины проданных в Китае пассажирских транспортных средств были гибридами или электромобилями.

Как считают представители UBS, премиальным автопроизводителям пока удаётся держаться под натиском китайских конкурентов, но и они должны усилить работу по адаптации своих машин под вкусы местных покупателей. По крайней мере, курс на локализацию программного обеспечения точно необходимо брать уже сейчас, да и компонентную базу китайского происхождения следует использовать более активно ради снижения себестоимости продукции.

#аналитика #китай #электромобили #китайские производители
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