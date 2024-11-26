Это слишком сложно в текущих условиях.

Как отмечает Bloomberg, компания Qualcomm за прошедшее с конца сентября время подрастеряла энтузиазм в отношении идеи покупки Intel целиком. Хотя акции последней и подешевели на 50% с начала текущего года, капитализация компании достигает $107 млрд, а ещё у Intel имеются долговые обязательства на сумму около $50 млрд, поэтому покупка всей компании потребовала бы немалых финансовых ресурсов.

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Важен и регуляторный аспект. Китайские антимонопольные органы вряд ли одобрят покупку Intel, а поскольку не учитывать их интересы потенциальный покупатель не сможет, сделку будет заключить проблематично. Кроме того, Qualcomm пришлось бы иметь дело с выпуском чипов, а в этой сфере компания не имеет никакого опыта. Генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) на прошлой неделе пояснил, что не видит необходимости кого-либо поглощать ради достижения цели по увеличению ежегодной выручки на $22 млрд к 2029 году за счёт новых для компании сегментов рынка. Руководство Intel считает единую компанию более выгодной структурой для дальнейшего стратегического развития, поэтому даже дочернюю Altera не хочет продавать целиком. Всё это не означает, как отмечают представители Bloomberg, что Qualcomm не захочет купить какие-то отдельные активы Intel, либо вернуться к идее поглощения всей компании позднее.